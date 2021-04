Bị đau nhức cơ khi ăn kiêng, làm sao để khắc phục?

Vì sao bị đau nhức cơ và chuột rút?

Đau nhức cơ và chuột rút khi ăn kiêng có thể là do cơ thể uống ít nước, không nạp đủ các chất điện giải như kali, canxi và magiê. Ngoài ra, tập luyện quá sức khi đang ăn kiêng hoặc khởi động không đúng cũng có thể gây đau nhức cơ, theo Live Strong.

Kết hợp ăn kiêng với tập luyện thể thao là phương pháp rất hiệu quả để giảm cân

Tuy nhiên, nếu tập luyện nhiều, cơ thể đổ nhiều mồ hôi nhưng không uống đủ nước sẽ dễ bị mất nước và các chất điện giải. Hệ quả là khiến cơ dễ bị co thắt, gây chuột rút và đau nhức cơ , chuyên gia sức khỏe Sharon Zarabi tại Viện Sức khỏe Phụ nữ Northwell Health (Mỹ) giải thích.

Ngoài ra, nếu vận động quá sức, tập luyện sai tư thế hoặc không chịu khởi động kỹ, kéo căng cơ thì cơ sẽ dễ bị mỏi, hoạt động phản xạ thần kinh sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, thiếu ô xy dẫn đến tích tụ nhiều axit lactic trong cơ cũng có thể gây chuột rút, bà Zarabi giải thích thêm.

Khi ăn kiêng, nguyên nhân đau cơ thường gặp nhất là do chế độ ăn ít calo khiến cơ bắp không có đủ khoáng chất và chất điện giải. May mắn có nhiều cách đển giảm chuột rút do ăn kiêng.

“Chuột rút có thể thuyên giảm bằng cách nhẹ nhàng kéo giãn và xoa bóp cơ bắp, giữ tư thế duỗi thẳng cho đến khi hết chuột rút, chườm nóng với các cơ bị căng và chườm lạnh với các cơ bị đau”, bà Zarabi giải thích thêm.

Để tránh đau cơ và chuột rút xảy ra khi đang ăn kiêng, người tập cần khởi động kỹ trước khi tập. Uống đủ nước trong và sau khi tập. Trong ngày hôm sau, họ cần dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc.

Nếu tình trạng đau cơ và chuột rút vẫn không thuyên giảm trong nhiều ngày thì người mắc cần đến gặp bác sĩ để kiểm tra. Ngoài ra, thực phẩm cũng đóng vai trò quan trọng giúp ngăn ngừa đau cơ, chuột rút khi ăn kiêng.

Bổ sung magiê

Magiê là khoáng chất rất cần thiết cho hoạt động cơ cũng như các phản ứng enzyme trong cơ thể. Do đó, các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo người ăn kiêng hãy bổ sung một số loại thực phẩm giàu magiê như rau bina, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, hạt bí, hạt chia và loại hạt khác như hạnh nhân, hạt điều, theo Live Strong.