Bị khối u 'khủng', sản phụ 51 tuổi lần đầu mang thai sinh đôi thành công

Ngày 23.7, PGS - TS - BS Vũ Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, cho biết cùng ngày, bệnh viện này sẽ cho 3 mẹ con sản phụ đặc biệt ra viện.

Trường hợp đặc biệt này là sản phụ Hoàng Thị Lan (51 tuổi, ở xã Tiên Thanh, H.Tiên Lãng, TP.Hải Phòng). Được biết, bà Lan lấy chồng năm 20 tuổi. Sau nhiều năm không thể có thai tự nhiên, vợ chồng bà Lan đi khám và điều trị ở nhiều bệnh viện rồi làm thụ tinh nhân tạo một lần nhưng không thành công.

Sau đó, vì bận công việc và kinh tế chưa đảm bảo để tiếp tục hành trình "tìm con", vợ chồng bà Lan đã quyết định nhận một bé sơ sinh về làm con nuôi.

Đến nay, khi con đã lớn, kinh tế cũng ổn định, vợ chồng bà quyết định nuôi tiếp ước mơ "tìm con" của mình hồi trẻ dù đã 51 tuổi và bản thân bà Lan còn đang mang một khối u xơ tử cung rất lớn. Vợ chồng bà lại một lần nữa gói ghém hành lý lên Hà Nội làm thụ tinh nhân tạo . May mắn đã mỉm cười với vợ chồng bà Lan khi lần này bà đã đậu song thai thành công.

Để tiện cho công việc và sinh hoạt, vợ chồng bà sau đó đã về lại quê nhà, chọn theo dõi thai kỳ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và đăng ký sinh tại đây.

"Trong quá trình theo dõi thai kỳ, chúng tôi thấy chị Lan rất khỏe mạnh, song thai phát triển tốt. Tuy nhiên, do khối u vẫn phát triển nên chúng tôi phải dùng nhiều loại thuốc đặc biệt để hỗ trợ cũng như theo dõi rất sát sao để lường trước mọi khả năng khối u ảnh hưởng đến thai nhi. Chị Lan cũng tuân thủ rất nghiêm túc liệu trình của bác sĩ đề ra. Rất may là khối u dù lớn đến hơn 10 cm, nhưng không gây nguy hiểm đến thai nhi cũng như sản phụ", bác sĩ Tâm cho biết.

Cũng theo bác sĩ Tâm, thai phụ có u xơ tử cung lớn trong quá trình mang thai sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ. Cụ thể, trong thời kỳ mang thai, khối u xơ lớn có thể kích thích buồng tử cung tạo ra các cơn co bóp tử cung ở cả giai đoạn sớm và muộn, dẫn đến sảy thai sớm, sảy thai muộn hoặc sinh non. Trong quá trình chuyển dạ, khối u xơ quá lớn sẽ dẫn đến rối loạn cơn co khi chuyển dạ, gây chuyển dạ kéo dài, dễ dẫn đến suy thai. Ngoài ra, còn có nguy cơ gây sót nhau thai do rối loạn bong nhau, xuất huyết...

Đến ngày 15.7, sau khi đánh giá tình trạng khối u cũng như sức khoẻ của thai nhi, bác sĩ Tâm đã quyết định thực hiện ca mổ bắt con cho bà Lan. Ca mổ thành công tốt đẹp đã đem lại cho gia đình bà Lan một bé trai và một bé gái khoẻ mạnh, lành lặn.

Sau một thời gian nằm theo dõi và chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, hôm nay, 23.7, mẹ con bà Lan được xuất viện trong niềm vui sướng và hạnh phúc của cả gia đình.