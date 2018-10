Bị phạt 93 triệu đồng vì quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng

Ngày 19.10, PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM, đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH CTR BIO, trụ sở chính tại số đường D1, khu đô thị mới Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7 với tổng số tiền 93 triệu đồng do vi phạm 3 hành vi.

Cụ thể, không tuân thủ các quy định về bảo quản thực phẩm: Kho bảo quản sản phẩm không đạt; Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện.

Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kanka Katsuryokujin trên website bothankankanhatban.com và tờ rơi quảng cáo sản phẩm Kanka Viagra sa mạc nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung quảng cáo.

Thứ ba, sản phẩm Kanka Katsuryokujin và Kanka Viagra sa mạc được quảng cáo gây hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh, như: “Thuốc tăng cường sinh lý 1 giờ”, “Nhục thung dung - chìa khóa vàng giải quyết vấn đề sinh lý trỗi dậy phong độ đàn ông” với phương pháp Nhật Bản. Buộc công ty tháo gỡ, xóa bỏ các quảng cáo trên và cải chính thông tin.