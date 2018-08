Bị sứa xanh đốt, phải làm gì?

Loài sứa này thường được thấy trên các bãi biển trong mùa có gió và dòng chảy mạnh, theo The Indian Express ngày 7.8.

Loài sinh vật biển này cực độc, có xúc tu dài và nếu người tắm biển chạm vào có thể sẽ bị rát, cực đau và cần phải được điều trị.

Theo The Indian Express, cơ quan quản lý an toàn bãi biển của Cục Du lịch Goa đã khuyến cáo du khách và người dân địa phương không nên tắm biển ở các bãi biển trên để bảo đảm an toàn cho bản thân.

Làm thế nào để điều trị khi bị sứa xanh châm?