Bị vữa xi măng đổ lên người, cậu bé phải nhập viện chữa bỏng

Danh tính của cậu bé không được truyền thông tiết lộ. Vụ việc xảy ra khi một thành viên trong gia đình đang điều khiển máy trộn xi măng thì cậu bé lại gần. Không may, vữa xi măng đã đổ lên người cậu bé, theo LiveScience.

Da cậu bé bắt đầu bị kích ứng và đỏ lên. Em được đưa đến một phòng khám để kiểm tra. Tại đây, em được rửa da bằng dung dịch polyethylene glycol để tẩy hết toàn bộ vết xi măng dính trên da.

Sau đó, cậu bé được chuyển đến bệnh Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt ở thành phố Nashville, bang Tennessee (Mỹ). Bác sĩ phát hiện em bị phỏng cấp độ 1 ở đầu, cổ, thân người và cân nhắc khả năng phẫu thuật. Nhưng may mắn là cậu bé phục hồi tốt và đã được xuất viện.

Ca bệnh của cậu bé được các bác sĩ chia sẻ trên chuyên san The Journal of Emergency Medicine. Các chuyên gia cũng cảnh báo mọi người nguy cơ tổn hại da do tiếp xúc quá nhiều với vữa xi măng.

Vữa xi măng có thể ăn mòn da. Do đó, mọi người cần phải tránh tiếp xúc trực tiếp với da, đặc biệt phải cẩn thận không để xi măng rơi vào mắt. Cách an toàn là hãy mang bao tay và kính bảo hộ khi trộn và trét xi măng.

Trung tâm Chất độc Quốc gia Mỹ cũng cảnh báo xi măng là chất kiềm có thể ăn mòn da . Da có thể bị tổn thương nếu vữa xi măng dính vào hoặc thấm qua quần, áo, găng tay hay giày.

Khi vữa xi măng vừa chạm vào da, mọi người thường sẽ không cảm thận được. Đến khi cảm nhận được đau rát thì da đã bị ăn mòn đến mức tổn thương. Trong một số trường hợp nghiêm trọng, vết bỏng do xi măng gây ra có thể làm tổn thương sâu đến các mô bên dưới da, thậm chí đến tận xương, theo Trung tâm Chất độc Quốc gia Mỹ.