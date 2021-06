Biểu hiện trên bàn chân của người mắc Covid-19

Ngoài những triệu chứng nghi nhiễm Covid-19 điển hình đã được xác nhận, như sốt, ho, đau họng, đau đầu, mỏi cơ, mất vị giác , khứu giác..., tổn thương da bàn chân cũng có thể là một dạng biểu hiện lâm sàng của bệnh, theo báo cáo mới do các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu y sinh (IBIMA), Đại học Málaga, Đại học Sevilla (đều thuộc Tây Ban Nha) phối hợp thực hiện và được công bố trên tờ The Journal of Clinical Medicine (tạm dịch: Chuyên san Y học Lâm sàng).