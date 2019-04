Bỏ ăn sáng làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim

Mối liên hệ giữa bữa sáng và các nguy cơ bệnh tật được phát hiện qua nghiên cứu thực hiện trên 6.550 người ở độ tuổi từ 65 đến 75, theo New York Times.

Trong đó, gần 60% người tham gia ăn sáng mỗi ngày, ¼ số người ăn sáng vào một số ngày và 16% hiếm khi hoặc không bao giờ ăn sáng. Tất cả đều không bị bệnh tim khi bắt đầu tham gia nghiên cứu.

Sau trung bình 17 năm theo dõi, có 2.318 trường hợp tử vong, trong đó, 619 người mắc các bệnh tim mạch.

Nghiên cứu đăng trên Tạp chí của Đại học Tim mạch Mỹ cho thấy, so với những người ăn sáng mỗi ngày, những người bỏ bữa có nguy cơ tử vong cao hơn 87% do bất kỳ bệnh tim mạch nào và tăng 19% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Những người bỏ bữa sáng có nguy cơ mắc bệnh tim tăng 59% và nguy cơ đột quỵ cao hơn gấp ba lần.

Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Wei Bao, giáo sư dịch tễ học tại Đại học Iowa (Mỹ) chia sẻ với New York Times: “Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, bỏ bữa sáng có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, tăng huyết áp và cholesterol cao. Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện thêm rằng ăn sáng là một cách đơn giản để tăng cường sức khỏe tim mạch”.

Nhớ ăn sáng mỗi ngày để có trái tim khỏe mạnh nhé!