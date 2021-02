Bỏ ngay các thói quen phá hoại phổi của bạn

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, mỗi năm ở Mỹ có nhiều người chết vì ung thư phổi hơn bất kỳ bệnh ung thư nào khác. Hầu hết các trường hợp tử vong này đều có thể phòng ngừa được, vì hút thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu.

Bây giờ bạn hãy hít thở sâu và đọc tiếp để biết một số cách đáng ngạc nhiên hơn nhiều nhằm giữ cho phổi của bạn khỏe mạnh, do các bác sĩ chỉ ra.

1. Trước tiên, chớ hút thuốc và dừng lại ngay nếu bạn đang hút

Điều đầu tiên bạn có thể làm để giữ cho phổi khỏe mạnh là bỏ điếu thuốc xuống. Theo CDC Mỹ, hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong có thể ngăn ngừa được ở Mỹ. Ở đây, nó có liên quan đến phần lớn các ca tử vong do ung thư phổi - chính xác là 80% đến 90%.

Ngoài ra, nó có thể gây ra một loạt các tình trạng sức khỏe , bao gồm: ung thư, bệnh tim, đột quỵ, bệnh phổi, tiểu đường và COPD, bao gồm cả khí phế thũng và viêm phế quản mạn tính. Nó cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh lao, một số bệnh về mắt và các vấn đề về hệ thống miễn dịch, bao gồm cả viêm khớp dạng thấp.

Theo bác sĩ Mintz, ngay cả khi bạn không phải là người nghiện thuốc lá, bạn cũng nên cân nhắc việc loại bỏ thói quen này.

Ông nói Matthew Mintz: “Mặc dù chắc chắn có mối quan hệ về liều lượng giữa hút thuốc và bệnh phổi, nhưng không có lượng thuốc lá nào là tốt cho sức khỏe cả”, theo Eat This, Not That!

2. Không vape (thuốc lá điện tử)

Bác sĩ Mintz cho biết: Ngoài một số điều nguy hiểm mà chúng ta đang nghe gần đây về thuốc lá điện tử , đã có những báo cáo về hậu quả của việc sử dụng thuốc lá điện tử.

Ông giải thích rằng mặc dù việc hút thuốc lá điện tử có thể ít rủi ro hơn so với hút thuốc lá thông thường, nhưng dùng vape với bất kỳ dạng nicotine nào nói chung đều không tốt cho cơ thể và có thể gây hại cho phổi.

3. Tránh khói thuốc thụ động

Mặc dù hút thuốc lá chắc chắn là xấu, nhưng sự nguy hiểm của khói thuốc cũng không phải là ít. Theo CDC Mỹ, 7.300 người chết vì ung thư phổi mỗi năm do hít phải khói thuốc.

"Nếu bạn sống với một người hút thuốc hoặc làm việc xung quanh những người hút thuốc, hãy yêu cầu họ bỏ hoặc không hút thuốc xung quanh bạn", tiến sĩ Mintz kêu gọi.

4. Kiểm soát mọi tình trạng phổi, kể cả cảm lạnh!

Nếu bạn mắc bệnh hô hấp như hen suyễn hoặc khí phế thũng (COPD) - bao gồm cả cảm lạnh, tiến sĩ Purvi Parikh, bác sĩ chuyên khoa dị ứng của Mạng lưới Dị ứng & Hen suyễn, khuyến khích bạn đi khám bệnh và đảm bảo rằng bệnh đã được kiểm soát.

"Điều quan trọng là phải dùng thuốc thích hợp nếu bạn mắc bất kỳ bệnh phổi mạn tính nào như cảm lạnh hoặc hen suyễn để ngăn chúng tiến triển", tiến sĩ Parikh nói.

Điều quan trọng nữa là đảm bảo bạn đang sử dụng đúng liều lượng của bất kỳ loại thuốc nào mà bác sĩ kê đơn.

Khi nào bạn nên gặp bác sĩ? Tiến sĩ Parikh khuyên: “Nếu bạn đang có bất kỳ triệu chứng nào như ho, thở khò khè, tức ngực, dễ mệt mỏi, khó thở, đều là những dấu hiệu và triệu chứng bạn cần đến gặp bác sĩ chuyên khoa”, theo Eat This, Not That!

"Đừng coi thường hơi thở của bạn! Chúng tôi có 10 trường hợp tử vong mỗi ngày ở Mỹ do bệnh hen suyễn không được chẩn đoán", tiến sĩ Parikh cảnh báo.

Điểm mấu chốt: Luôn quan tâm đến mọi tình trạng phổi!

5. Được tầm soát ung thư phổi

Theo CDC, ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu và đứng thứ 2 được chẩn đoán ung thư ở cả nam và nữ ở Mỹ.

Cũng giống như chụp quang tuyến vú đối với ung thư vú và nội soi đối với ung thư ruột kết, tiến sĩ Mintz chỉ ra rằng hiện nay có những phương pháp chụp CT đặc biệt dành cho những bệnh nhân có nguy cơ ung thư phổi có thể phát hiện sớm và có khả năng cứu sống bạn. Mặc dù không phải ai cũng cần xét nghiệm này, nhưng một số người chắc chắn nên có.

Điều này bao gồm người lớn từ 55 đến 80 tuổi có tiền sử hút thuốc trong 30 năm (1 gói mỗi ngày trong 30 năm, 2 gói mỗi ngày trong 15 năm) và hiện đang hút thuốc hoặc đã bỏ thuốc trong vòng 15 năm qua.

6. Có thể bạn chưa rửa tay đủ

Rửa tay là cách dễ nhất để ngăn virus Corona lây lan. "Hầu hết các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp đều lây truyền từ việc hít phải các giọt đường hô hấp của người bị bệnh", tiến sĩ Mintz nhắc nhở. Nên nhớ, một trong những cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của virus là rửa tay.

7. Tiêm phòng cúm

"Mọi người nên tiêm phòng cúm. Ngay cả khi bạn không bao giờ bị bệnh, bạn vẫn nên tiêm phòng cúm vì nó không chỉ bảo vệ bạn mà còn bảo vệ những người thân yêu của bạn", bác sĩ Mintz nói.

Ngoài ra, người lớn từ 65 tuổi trở lên nên tiêm phòng viêm phổi, thực tế là hai mũi tiêm phòng viêm phổi cách nhau một năm. Tương tự đối với vắc xin Covid-19, hãy tiêm vắc xin phòng bệnh ngay khi có sẵn.

8. Kiểm tra chất lượng không khí của bạn

Theo CDC, Radon, một loại khí tự nhiên sinh ra từ đá và bụi bẩn và có thể bị mắc kẹt trong các ngôi nhà và tòa nhà, là một yếu tố nguy cơ gây ung thư phổi. Điều đáng sợ là, nó không thể được nhìn thấy, nếm hoặc ngửi.

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cho rằng phơi nhiễm radon gây ra khoảng 20.000 trường hợp ung thư phổi mỗi năm - coi đây là nguyên nhân thứ 2 gây ung thư phổi.

9. Tránh xa các chất độc và hóa chất khác

Theo CDC, tiếp xúc với amiăng, thạch tín, khí thải diesel, và một số dạng silica và crom có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi - trong một số trường hợp, thậm chí còn cao hơn cả hút thuốc lá!

10. Tập thể dục thường xuyên hơn

Tập thể dục tăng cường cơ bắp cũng như phổi của bạn. Khi bạn hoạt động thể chất, tim và phổi của bạn làm việc nhiều hơn để cung cấp lượng ô xy bổ sung mà cơ của bạn cần.

Giống như tập thể dục thường xuyên giúp cơ bắp của bạn khỏe hơn, nó cũng làm cho phổi và tim của bạn khỏe hơn. Khi thể chất của bạn được cải thiện, cơ thể của bạn sẽ trở nên hiệu quả hơn trong việc đưa ô xy vào máu và vận chuyển nó đến các cơ hoạt động. Đó là một trong những lý do mà bạn ít bị hụt hơi khi tập luyện theo thời gian.

Khuyến nghị: Ít nhất 150 phút hoạt động hiếu khí vừa phải hoặc 75 phút hoạt động hiếu khí mạnh một tuần, theo Eat This, Not That!