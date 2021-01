BV Chợ Rẫy: Dùng mảnh ghép in 3D để thay thế xương chày cho bệnh nhân ung thư

Bác sĩ Lê Văn Tuấn, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Chợ Rẫy), cho biết nam bệnh nhân (33 tuổi, ngụ Quảng Nam) đến bệnh viện khám vì khối u đầu trên xương chày (ngay cực trên của xương cẳng chân), chân trái to dần, gây hạn chế vận động khớp gối.

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy bệnh nhân bị Sarcoma xương (ung thư xương ác tính) nên bệnh viện tiến hành hóa trị cho bệnh nhân.

Sau đó tiến hành phẫu thuật cắt trọn khối u xương, đặt loại xi măng kháng sinh và đặt khung cố định ngoài qua gối cho bệnh nhân. Như vậy, chiều dài hổng đầu trên xương chày là 11 cm.

Bác sĩ của Khoa Chấn thương chỉnh hình đã trao đổi với đơn vị hợp tác là Viện nghiên cứu CSIRO (Úc), tiến hành thiết kế xương thay thế phù hợp với bệnh nhân (bác sĩ Việt Nam thiết kế bản in 3D, 80% dưới sự hỗ trợ từ Úc).

Sau đó phía Úc đúc mảnh ghép in 3D hợp kim titanium dạng tổ ong gửi Bệnh viện Chợ Rẫy để ghép vào chân bệnh nhân thay đế đoạn xương chày có khối u bị cắt bỏ. Hiện bệnh nhân đi lại, tự sinh hoạt được, trừ phần co duỗi của đầu gối.

Trị giá mảnh ghép in 3D hợp kim titanium dạng tổ ong là 2.500 USD (hơn 57 triệu đồng), nhưng do bệnh nhân nghèo nên bệnh viện đã làm miễn phí. Tương lai nếu nhập được máy in 3D này về thì sẽ chế tác, in tại Việt Nam.