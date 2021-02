Ca phẫu thuật kỳ diệu ghép cùng lúc mặt và 2 bàn tay cho chàng trai

Đài CNN mới đây đưa tin trong báo cáo vừa được công bố của Ủy ban Giám sát thuộc quốc hội Mỹ, các nhà điều tra cho biết đã phát hiện "hàm lượng nguy hiểm của các kim loại nặng độc hại" trong một số thực phẩm phổ biến dành cho trẻ em do các công ty: Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nut Nutrition và Gerber sản xuất.