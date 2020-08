Ca sinh 5 hiếm gặp, người mẹ sinh thường

Người phụ nữ trong câu chuyện này là cô Anita. Chồng cô là ông Kundan. Cả hai kết hôn được 5 năm. Ca sinh năm này là lần sinh con thứ hai của cô, theo The New Indian Express.

Cô Anita sinh 5 đứa trẻ tại Trung tâm Y tế Cộng đồng Barabanki ở huyện Barabanki, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ). Các bé chào đời ở tuần thai kỳ thứ 28.

Người chịu trách nhiệm chính cho ca sinh này là bác sĩ Rajarshi Triapthi. Ông cho biết những lần siêu âm trước đó đã phát hiện cô Anita mang thai nhiều bé nhưng không nghĩ là có thể lên đến 5 bé.

Trong bụng mẹ, các bé nằm cạnh bên nhau và đều có các dây rốn riêng biệt. Vì chào đời ở tuần thai kỳ thứ 28 nên các bé sinh non

Trong 5 bé thì có 2 trai và 3 gái. Hai bé nặng 1,2 kg, 2 bé nặng 900 garm. Bé nhỏ nhất nặng 800 gram. Cả gia đình đã hết sức vui mừng khi chào đón 5 thành viên mới.

Vì sinh non nên có 2 bé đang gặp vấn đề hô hấp . Các bác sĩ đã chuyển cô Anita và 5 đứa trẻ đến chăm sóc tại một bệnh viện khác cũng ở huyện Barabanki, bang Uttar Pradesh, theo The New Indian Express.