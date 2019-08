Các bác sĩ cảnh báo về sự nguy hiểm của dép xỏ ngón

Phát biểu với CBS News, tiến sĩ Mallika Marshall (Đại học Auburn ở Alabama, Mỹ) đã chia sẻ lời khuyên tốt nhất dành cho những người hâm mộ cuồng nhiệt những đôi dép thoải mái này. Tất cả mọi người đều mang không có nghĩa là nó tốt cho đôi chân. Sự thoải mái trước mắt có thể làm hỏng bàn chân của bạn về lâu dài, tiến Marshall cảnh báo.

Hiệu ứng quai dép

Bác sĩ Marshall đã xem xét ảnh hưởng của loại dép đế mỏng đối với xương bàn chân và nhận thấy dép xỏ ngón hầu như không có đệm gót chân và không chống đỡ được va chạm mạnh.

Đối với một số người, sự cọ xát với rãnh giữa hai ngón chân cũng có thể gây ra vết loét khó chịu. Nghiêm trọng hơn, nhu cầu các ngón chân phải bám níu vào quai ở giữa chiếc dép để bước đi, làm thay đổi dáng đi và khiến căng cơ. Các nhà nghiên cứu gọi đó là hiệu ứng quai dép, theo The Epoch Times.

Theo Bệnh viện phẫu thuật North Central Surgical, Texas (Mỹ), một nghiên cứu trên 39 nam giới và phụ nữ đã phát hiện những người có thói quen mang dép xỏ ngón, có bước đi ngắn hơn và gót chân chạm đất với lực đứng ít hơn so với người mang giày thể thao.

Theo thời gian, dáng đi thay đổi có thể gây đau phần chân dưới và các vấn đề về gót chân, như đau gót chân và căng cơ chân do tình trạng viêm mô bao phủ lòng bàn chân.

Khi mang dép xỏ ngón, dễ bị các vật rơi trúng và bước lê vụng về khiến dễ bị thương hơn. Các bác sĩ thường gặp nhiều trường hợp chấn thương móng chân và ngón chân bị gãy và bầm tím trong những tháng mùa hè do dép xỏ ngón hơn. Không một trường hợp bị thương nào trong số này xảy ra với người mang giày, theo The Epoch Times.

Ung thư da

Một số bác sĩ thậm chí còn cảnh báo về mối nguy hiểm thậm chí nghiêm trọng hơn liên quan đến thói quen thường xuyên đi dép xỏ ngón: ung thư da.

Làn da chân mỏng manh luôn được bảo vệ, khi mang dép xỏ ngón phải thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Ung thư da ở bàn chân cũng có thể không được chú ý, vì các đốm xảy ra trong các ngóc ngách, vết nứt và giữa các ngón chân dễ bị bỏ sót hơn.

Bác sĩ Zachary Vaupel (Bệnh viện Beaumont, Michigan, Mỹ) đã khuyến cáo rằng mang dép xỏ ngón liên tục chắc chắn có thể làm hại chân. “Viêm gân, nứt gãy xương bàn chân và cẳng chân do mỏi và thường xảy ra nhất là nứt xương”, và một số vấn đề gây ra do mang dép xỏ ngón, như “vấp té, chấn thương khớp xương, bong gân và gãy xương”, theo The Epoch Times.

Trẻ em, vì hoạt động nhiều hơn, thường có xu hướng chạy nhảy đùa giỡn, nên nếu mang dép xỏ ngón sẽ càng dễ xảy ra chấn thương hơn.

Nếu dép quá nhỏ so với bàn chân, có thể cọ xát gây đau da và phồng rộp. Còn nếu dép quá lớn, có thể khiến người mang dễ bị trượt té.

Giày có gót hỗ trợ, có thể bảo vệ các ngón chân khỏi chấn thương và nâng đỡ bàn chân, có thể làm giảm đau chân, bác sĩ khuyên.

Chắc chắn, giày là an toàn nhất.

Dép xỏ ngón và giày cao gót, cái nào nguy hại hơn?

Bác sĩ Vaupel khẳng định có lẽ là dép xỏ ngón

Câu kết của tiến sĩ Marshall đáng để chúng ta thận trọng bắt đầu từ mùa hè này: “Những người đang bị thương ở chân không nên mang dép xỏ ngón. Những người mắc bệnh tiểu đường, có nguy cơ cao bị nhiễm trùng và bị thương, và cả những người thừa cân nên tránh dép xỏ ngón”, theo The Epoch Times.

Nếu bạn không thể thiếu đôi dép xỏ ngón trong kỳ nghỉ hè, ít nhất hãy thận trọng. Đừng mang dép xỏ ngón đi bộ đường dài, và nên chọn một đôi có đế dày, có đệm đầy đủ.