Các môn thể thao giải trí giúp đốt cháy calo tuyệt vời nhất

Theo dữ liệu của họ, tất cả dựa trên 30 phút hoạt động, trung bình một người nặng 155 pound (khoảng 70 kg) sẽ đốt cháy 93 calo khi chơi bi da, 112 calo khi chơi bowling, 112 calo khi chơi foxtrot (nhảy foxtrot) hoặc ném đĩa bay, và 167 calo khi chơi cầu lông.

Nếu bạn cảm thấy khỏe hơn một chút, bạn có thể đốt cháy tới 186 calo khi chơi trượt ván, 298 calo khi leo núi và 316 calo khi đi xe đạp leo núi. Cách đốt cháy calo nhiều nhất trong tất cả các bài tập "tim mạch" phi truyền thống là chơi bóng ném, có thể đốt cháy tới 446 calo trong nửa giờ, theo Eat This, Not That!

Tuy nhiên, gần đây, những người làm việc tại trang web Skilled Golf có trụ sở tại Vương quốc Anh đã lấy dữ liệu lịch sử của Harvard và kết hợp nó với các bộ dữ liệu khác mà họ phân tích để tiết lộ môn thể thao giải trí nào đặc biệt tuyệt vời trong việc đốt cháy calo trong môi trường thực tế hơn.

Sau đây là 4 môn thể thao mà nhiều người có thể chơi, là những môn đốt cháy calo nhiều nhất, chúng sẽ khiến bạn ngạc nhiên, theo Eat This, Not That!

1. Chơi golf 18 lỗ

Chơi golf Shutterstock

Nếu bạn đi bộ đủ 18 lỗ trong khi mang theo gậy của riêng mình, thường mất khoảng 4 giờ, Skilled Golf ước tính rằng một người "trung bình, khỏe mạnh và có thể hình nặng khoảng 70 kg" sẽ đốt cháy tới 1.640 calo.

2. Chơi quần vợt

Cùng một người có thể trạng như trên, sẽ đốt cháy 780 calo trong toàn bộ một trận đấu quần vợt.

3. Chơi bóng rổ

Cùng một người có thể trạng như trên, sẽ đốt cháy tới 1.192 calo trong suốt một trận đấu bóng rổ.

4. Một ngày trượt tuyết

Cho rằng một ngày trên đường trượt có thể kéo dài đủ 8 giờ, nhóm nghiên cứu tại Skilled Golf ước tính rằng đi trượt tuyết có thể đốt cháy một lượng calo khổng lồ - 3.345 calo.