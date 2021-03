Cách bạn đi bộ có thể dự đoán nguy cơ mắc bệnh này

Một nghiên cứu gần đây được công bố trên Tạp chí Alzheimer’s & Dementia, tạp chí của Hiệp hội Bệnh Alzheimer, đã phân tích các kiểu đi bộ và chức năng não của 500 người lớn tuổi, tất cả đều đang tham gia thử nghiệm lâm sàng.

Đây là nghiên cứu đầu tiên thuộc loại hình này nhằm xác định cách thức đi bộ khác nhau có thể giúp các chuyên gia chẩn đoán chính xác hơn các loại sa sút trí tuệ khác nhau, bao gồm cả bệnh Alzheimer.

Sự thay đổi dáng đi là một dấu hiệu quan trọng

"Chúng tôi có bằng chứng lâu đời cho thấy các vấn đề về nhận thức, chẳng hạn như trí nhớ kém và rối loạn chức năng điều hành, có thể là những yếu tố dự báo chứng mất trí nhớ.

Bây giờ, chúng tôi đang thấy rằng hiệu suất vận động, cụ thể là cách bạn đi bộ, có thể giúp chẩn đoán các loại tình trạng thoái hóa thần kinh khác nhau", tiến sĩ Manuel Montero-Odasso, một nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe Lawson và là giáo sư tại Western University's Schulich School of Medicine & Dentistry (Canada), cho biết trong một tuyên bố, theo Eat This, Not That!

Đối với nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã so sánh sự suy giảm trong kiểu đi bộ của những người tham gia (còn được gọi là dáng đi) trên phổ nhận thức. Điều này bao gồm những người bị Suy giảm nhận thức chủ quan, bệnh Parkinson, Suy giảm nhận thức nhẹ, bệnh Alzheimer, và bệnh mất trí nhớ thể Lewy.

Bốn kiểu dáng đi độc lập đã được xác định trong nghiên cứu (nhịp điệu, tốc độ, sự thay đổi và kiểm soát tư thế). Thật thú vị, chỉ có sự thay đổi dáng đi cao mới có liên quan đến hiệu suất nhận thức thấp hơn. Nó cũng xác định bệnh Alzheimer với độ chính xác 70%.

Sự biến đổi dáng đi đề cập đến sự dao động sải chân khi đi bộ, mà một phần cho phép các nhà nghiên cứu định lượng chuyển động cùng với sự lão hóa và bệnh tật. Bác sĩ của bạn hoặc một nhà thần kinh học cũng có thể xác định xem bạn có bị biến đổi dáng đi cao hay không sau khi họ theo dõi cách bạn đi bộ.

Tiến sĩ Frederico Perruccini-Faria, trợ lý nghiên cứu tại Lawson và nghiên cứu sinh sau tiến sĩ tại Western's Schulich School of Medicine & Dentistry, cũng là tác giả đầu tiên của bài báo, cho biết: “Đây là bằng chứng mạnh mẽ đầu tiên cho thấy sự thay đổi dáng đi là một dấu hiệu quan trọng cho các quá trình xảy ra trong các khu vực của não có liên quan đến cả suy giảm nhận thức và kiểm soát vận động”, theo Eat This, Not That!

"Chúng tôi đã chỉ ra rằng sự thay đổi dáng đi cao như một dấu hiệu của rối loạn chức năng nhận thức - vỏ não này có thể xác định bệnh Alzheimer một cách đáng tin cậy so với các rối loạn thoái hóa thần kinh khác", tiến sĩ Perruccini-Faria cho biết.

Một lần nữa, đây không phải là nghiên cứu đầu tiên phát hiện ra mối liên hệ này. Trên thực tế, một nghiên cứu năm 2019 từ Alzheimer & Dementia đã nêu rõ, "Bệnh Alzheimer và bệnh mất trí nhớ thể Lewy có những dấu hiệu đặc biệt của sự suy giảm dáng đi".

Cố gắng đi bộ ít nhất 30 phút, năm ngày một tuần

Đi bộ cũng đã được chứng minh là giúp trì hoãn sự khởi phát của bệnh thoái hóa não. Một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Lão khoa Mỹ cho thấy rằng chức năng nhận thức ở những người cao tuổi chỉ tập các bài tập aerobic (tăng cường nhịp hô hấp và nhịp tim) tốt hơn gấp 3 lần so với những người kết hợp các bài tập aerobic và tăng cường cơ bắp, theo Eat This, Not That!

Cố gắng đi bộ ít nhất 30 phút, năm ngày một tuần để cải thiện thể chất hiếu khí của bạn và có khả năng ngăn ngừa các bệnh mạn tính và nhận thức.