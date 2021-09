Cách đơn giản giúp bảo quản chuối lâu hơn

Chuối là một trong những loại trái cây tỏa ra khí ethylene - có tác dụng làm chín trái cây, theo Eat This, Not That!.

Không chỉ chuối mà trái bơ, cà chua, khoai tây đều sản sinh ra khí ethylene khi chín. Do đó, lúc bảo quản thực phẩm , chúng ta cần bảo quản các loại trái cây có thể sản sinh ra khí ethylene với các loại nhạy cảm với khí này như hành tây, cà rốt ở hai nơi khác nhau. Việc này sẽ giúp thực phẩm lâu hỏng.

Trên thực tế, khí ethylene được giải phóng từ cuống chuối. Vì vậy, muốn chuối lâu chín thì trước tiên phải bọc kín cuống chuối để ngăn giải phóng khí ethylene.

Mọi người có thể dễ dàng thực hiện điều này bằng cách sử dụng màng bọc thực phẩm. Nếu màng bọc bị rách hay không thể bọc sát cuống chuối thì có thể dùng dây thun buộc bên ngoài màng bọc.

Khi bảo quản chuối theo cách này, một câu hỏi đặt ra là nên để chuối nguyên nải khi bảo quản hay phải cắt ra thành từng trái. Giữa hai cách này sẽ có một cách giúp bảo quản chuối được lâu hơn. Thực tế, cách tốt nhất là hãy cắt chuối ra thành từng trái rồi bọc cuống lại bằng màng bọc. Cách này sẽ giúp chuối lâu chín hơn.

Đến khi đợi chuối chín, mọi người có thể cho chuối vào tủ lạnh để bảo quản lâu hơn. Khi cho vào tủ lạnh, tốc độ chín của chuối sẽ chậm lại, giúp chúng ta có thể ăn dần mà không phải vứt bỏ trái nào.

Tuy nhiên, cần lưu ý là nếu cho chuối vào tủ lạnh khi chúng còn xanh thì chúng sẽ không bao giờ chín. Thay vào đó, chuối sẽ chuyển sang màu đen và hỏng, theo Eat This, Not That!.