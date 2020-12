Cách phòng ngừa các bệnh do vi khuẩn phế cầu

Những bệnh gây ra do vi khuẩn phế cầu đều nguy hiểm và được nhiều phụ huynh có con nhỏ quan tâm, lo lắng.

Hiểu rõ về phế cầu khuẩn để bảo vệ từ sớm

Viêm phổi, viêm màng não, viêm tai giữa và nhiễm trùng máu là những căn bệnh nguy hiểm thường gặp do vi khuẩn phế cầu gây ra, để lại nhiều hậu quả nặng nề. Tại buổi tọa đàm, ThS-BS Trương Hữu Khanh cho biết: “Vi khuẩn phế cầu được phát hiện đầu tiên khi gây ra bệnh viêm phổi. Các nghiên cứu sau đó chỉ ra đây là vi khuẩn tồn tại nhiều ở vùng mũi họng. Chúng có thể xâm lấn bất kỳ lúc nào vào cơ thể và gây ra nhiều bệnh khác nhau, một số bệnh nguy hiểm có thể kể đến là viêm tai giữa, viêm mũi họng, viêm phổi. Vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng máu từ phổi và viêm màng não từ họng”.

Bác sĩ còn cho biết con đường lây lan của phế cầu khuẩn rất dễ dàng. Khi nói chuyện, vi khuẩn có thể phát tán sang người khác, đặc biệt là khi tiếp xúc với trẻ em. Vì trẻ có hệ miễn dịch kém, từ 2-3 tháng tuổi là phế cầu khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh.

Không phải mọi người tiếp xúc với phế cầu đều mắc bệnh, mà còn phụ thuộc vào sức khỏe, lứa tuổi và có chích ngừa hay chưa. Lứa tuổi mang gánh nặng nhiều nhất là trẻ nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Khi trẻ bị viêm màng não, hệ thống màng não có thể dính vào nhau và để lại hậu quả nghiêm trọng.

Những bệnh gây ra do phế cầu khuẩn rất nguy hiểm vì chúng không có triệu chứng đặc trưng và dễ nhầm lẫn với các bệnh khác. ThS-BS Trương Hữu Khanh cho biết, nếu bé bị đau tai, chảy mủ tai, khóc thét ban đêm và khóc to hơn khi kéo vành tai lên, bé có khả năng viêm tai do phế cầu khuẩn.

Đối với viêm màng não, trẻ phải được lấy dịch não tủy cấy máu mới xác thực được. Tuy nhiên sau khi chích ngừa HI (trong chương trình tiêm chủng mở rộng), khoảng 70-80% các ca mắc viêm màng não đều do phế cầu gây ra.

Viêm phổi do phế cầu có tỷ lệ khá cao (60-70%), đặc biệt trong viêm phổi do phế cầu sẽ có viêm phổi thùy. Thông thường, người bệnh có triệu chứng là sốt cao, lạnh run, đau nhức mình mẩy và kèm theo tổn thương phổi hay viêm màng não, tuy nhiên phải cấy dịch trong cơ thể mới xác định được có phải do phế cầu gây ra hay không.

Chủng ngừa vaccine phế cầu

Theo các chuyên gia hàng đầu về phòng chống dịch bệnh, phương pháp bảo vệ bé khỏi các bệnh do phế cầu khuẩn là chủng ngừa vaccine phế cầu từ sớm. Thậm chí, ThS-BS Trương Hữu Khanh còn có “thần chú” trong việc phòng ngừa và bảo vệ sức khoẻ của bé: “Ăn đủ chất, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, chích ngừa đầy đủ”.

Buổi tọa đàm trực tuyến thu hút nhiều bậc phụ huynh tham gia để cập nhật kiến thức và được giải đáp những thắc mắc trong hành trình chăm sóc sức khỏe con. Dù vi khuẩn phế cầu nguy hiểm nhưng cha mẹ vẫn có thể xây dựng rào chắn bảo vệ bé yêu bằng cách cho con được chủng ngừa từ sớm, theo đúng phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.