Cài nhiệt độ cho tủ lạnh như thế nào mới trúng?

Rồi cảm thấy tủ lạnh không đủ lạnh để an toàn, lại hạ nhiệt độ xuống. Việc tăng giảm nhiệt độ một cách cảm tính này sẽ làm hư hỏng thức ăn, gây lãng phí thức ăn, theo The List.

Vậy nhiệt độ lý tưởng cho tủ lạnh là bao nhiêu?

Không giống như việc nấu nướng, với đủ mọi biến tấu sáng tạo và thử nghiệm, cài đặt nhiệt độ cho tủ lạnh thực sự là một khoa học chính xác.

Để giữ cho thực phẩm tươi ngon và an toàn, tủ lạnh phải luôn được giữ ở nhiệt độ từ 1,7 độ C đến 3,3 độ C, theo The List.

Điều đáng ngạc nhiên là tủ lạnh đầy thực sự hoạt động tốt nhất Ảnh: Shutterstock

Nhưng tủ lạnh thông thường không có nhiệt kế bên trong, chỉ có một núm xoay để xoay về hướng "lạnh hơn" hoặc "ít lạnh hơn".

Và ngay cả nếu có đồng hồ đo nhiệt độ bên trong, cũng khó có thể chính xác và thường chênh lệch vài độ.

Vậy thì, làm sao để kiểm tra nhiệt độ của tủ lạnh, để đảm bảo tủ lạnh được cài đặt ở nhiệt độ tốt nhất?

Hãy mua một chiếc nhiệt kế chuyên dụng đo nhiệt độ tủ lạnh , bằng thép không gỉ. Đặt nhiệt kế vào bên trong tủ lạnh và để yên trong vòng 20 phút. Sau đó kiểm tra nhiệt độ và điều chỉnh cho thích hợp, theo The List.

Mẹo để giữ cho tủ lạnh luôn mát mẻ

Để giữ cho tủ lạnh ở nhiệt độ thích hợp, có một số thủ thuật bạn có thể làm theo.

• Để tủ lạnh cách xa tường

Đầu tiên, kê tủ lạnh cách tường vài centimet. Điều này ngăn các cuộn dây và máy móc trong tủ lạnh không bị áp sát tường và không bị nóng lên. Về cơ bản, để nó được thông thoáng và nguội đi.

Đặt tủ lạnh cách xa tường, sẽ dễ làm sạch các cuộn dây. Sử dụng máy hút bụi để hút sạch bụi bẩn, cặn bẩn tích tụ.

• Hạn chế mở cửa tủ lạnh

Một mẹo đơn giản khác là cố gắng tránh để tủ lạnh mở lâu. Thay vào đó, hãy mở và đóng cửa càng hiệu quả càng tốt.

• Tránh để thức ăn còn nóng vào tủ lạnh

Đồ đặt trong tủ lạnh cũng có thể ảnh hưởng lớn đến nhiệt độ và hiệu quả.

Chờ thức ăn nguội hẳn rồi mới cho vào tủ lạnh. Điều này không chỉ hạn chế tủ lạnh tăng nhiệt độ mà còn tránh lãng phí năng lượng bằng cách buộc tủ lạnh lại tự làm lạnh.

• Nên để tủ lạnh đầy 3/4

Điều đáng ngạc nhiên là tủ lạnh đầy ¾ thực sự hoạt động tốt nhất.

Mẹo tiết kiệm năng lượng là cố gắng giữ cho cả tủ lạnh và tủ đông luôn đầy 3/4.

Tại sao nên để tủ lạnh và tủ đông đầy 3/4 mọi lúc

Thực ra khá đơn giản. Bởi vì thực phẩm trong tủ lạnh hoặc tủ đông đã được làm lạnh, nó sẽ giúp giữ lạnh cho các thực phẩm khác khi bạn mở cửa và đưa không khí ấm vào, theo Kitchn.

Vì vậy, nếu tủ lạnh và tủ đông không đủ đầy, các thiết bị đó phải làm việc nhiều hơn để giữ lạnh mỗi khi cửa mở.

Vì vậy, nếu không có nhiều thức ăn, có thể đổ đầy các bình nước và đặt vào bên trong. Điều này sẽ giúp tủ lạnh điều chỉnh nhiệt độ hiệu quả nhất, lại vừa có nước mát để uống, theo The List.