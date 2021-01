CDC Mỹ cảnh báo gì về tác dụng phụ nguy hiểm của uống rượu?

Hơn một nửa số người trưởng thành ở Mỹ uống rượu, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ.

Uống rượu vừa phải - một hoặc hai ly mỗi ngày đối với phụ nữ và nam giới - là an toàn. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu vượt quá những khuyến nghị đó, cơ thể bạn sẽ cho thấy những ảnh hưởng.

Eat This, Not That! đã tham khảo ý kiến của CDC để xem xét kỹ hơn những tác dụng phụ mà bạn có thể gặp phải khi uống rượu trong thời gian dài.

1. Suy yếu hệ thống miễn dịch

Theo CDC, uống quá nhiều rượu có thể làm suy yếu hệ thống miễn dịch, làm tăng khả năng mắc bệnh. Các chuyên gia nghi ngờ rằng tổn thương cơ quan, chẳng hạn như bệnh gan do rượu, quan sát thấy ở những người uống rượu nhiều, một phần là do sự tự miễn dịch do rượu gây ra. Điều này có nghĩa là hệ thống miễn dịch tấn công các mô của chính cơ thể chứ không phải vào "những kẻ xâm lược", vì chúng không thực sự ở đó!

2. Vấn đề sức khỏe tâm thần

Khi bạn uống quá nhiều rượu, một trong những tác dụng phụ tồi tệ nhất là bạn có thể bị suy giảm nhận thức và co rút não. Ngoài ra, CDC cho biết các nguy cơ sức khỏe lâu dài bổ sung liên quan đến rượu bao gồm các vấn đề về học tập và trí nhớ, trong đó có chứng mất trí nhớ và kết quả học tập kém. 3. Tăng nguy cơ tử vong Khi chúng ta nói nguy cơ tử vong tăng lên, chúng ta đang nói về tuổi thọ. Rượu khiến bạn có nguy cơ chết sớm hơn nếu không có thói quen đó. Theo CDC, việc sử dụng rượu quá mức là nguyên nhân gây ra 95.000 ca tử vong ở Mỹ mỗi năm, theo Eat This, Not That! 4. Tăng nguy cơ ung thư Theo CDC, uống quá nhiều rượu làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư , bao gồm ung thư vú, miệng, cổ họng, thực quản, gan và ruột kết. CDC giải thích rằng khi bạn uống rượu, cơ thể bạn sẽ phân hủy nó thành một chất hóa học gọi là "acetaldehyde". Hợp chất này làm hỏng DNA của bạn và ngăn cơ thể bạn sửa chữa những tổn thương. CDC cho biết: "DNA là sổ tay hướng dẫn của tế bào" kiểm soát sự phát triển và chức năng bình thường của tế bào. Khi DNA bị tổn thương, tế bào có thể bắt đầu phát triển ngoài tầm kiểm soát và tạo ra khối u ung thư". 5. Vấn đề về gan Uống quá nhiều rượu có liên quan đến nhiều loại vấn đề sức khỏe mạn tính khác nhau, như rối loạn sử dụng rượu và các bệnh về gan. Theo CDC, "việc sử dụng rượu quá mức sẽ ảnh hưởng đến gan và có thể dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ (nhiễm mỡ), viêm gan, xơ hóa và xơ gan". 6. Vấn đề về tim mạch

CDC cho biết: “Uống rượu quá nhiều và uống nhiều có thể gây ra bệnh tim, bao gồm bệnh cơ tim, cũng như nhịp tim không đều, huyết áp cao và đột quỵ. Rượu là chất kích thích nên khi uống vào có thể gây tăng nhịp tim và huyết áp tạm thời. Khi bạn đặt cơ thể của mình qua đó hàng ngày, nó có thể dẫn đến nhịp tim liên tục tăng, huyết áp cao, cơ tim suy yếu và nhịp tim không đều”, theo Eat This, Not That!