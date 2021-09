Chăm sóc thành công trẻ sơ sinh nhẹ cân nhất từ trước tới nay

TS-BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị sơ sinh, cho biết bé gái Thái Thị A. (địa chỉ tại H.Yên Thành, Nghệ An) được sinh mổ ngày 1.6, chỉ nặng 400 gr. Mẹ của bé bị tiền sản giật, thai nhi chậm phát triển trong tử cung, suy thai. Sau sinh, bé gái suy dinh dưỡng nặng, teo đét, bụng chướng, phải thở máy. Các cơ quan (gan, thận, não, phổi, hệ tim mạch tuần hoàn...) rất non yếu.

Theo các bác sĩ, trẻ sinh non có 8 nguy cơ sớm sau sinh: ngạt, suy hô hấp, hạ thân nhiệt, xuất huyết (đặc biệt nguy hiểm là xuất huyết não, phổi), khó nuôi dưỡng do dễ viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng sơ sinh (viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng máu...), rối loạn chuyển hóa (đường, can xi...) và vàng da, tan máu, thiếu máu.