Chế độ ăn ít béo giúp tăng khả năng sống sót sau ung thư vú

Nhằm tìm hiểu vấn đề, các chuyên gia của Bệnh viện Thành phố Hy vọng (Mỹ) đã xem xét dữ liệu của gần 49.000 phụ nữ hậu mãn kinh được theo dõi bởi 40 trung tâm y khoa lâm sàng trên khắp nước Mỹ.

Các phụ nữ trên được chọn lựa ngẫu nhiên để thực hiện chế độ ăn bình thường (1/3 hoặc hơn năng lượng mỗi ngày được cung cấp bởi chất béo) hoặc vận dụng chế độ ăn có nhiều rau quả và thực phẩm nguyên hạt hơn, với chưa đầy 20% nhu cầu năng lượng mỗi ngày đến từ chất béo.

Trong 8 năm rưỡi của cuộc nghiên cứu về chế độ ăn, 1.764 phụ nữ đã mắc bệnh ung thư vú. Hậu quả đối với những phụ nữ này được theo dõi trong bình quân 11,5 năm sau chẩn đoán.

Tổng cộng, tỷ lệ sống sót của những phụ nữ duy trì chế độ ăn ít béo cao hơn 22% so với những người tiếp tục chế độ ăn bình thường.

Xem xét cụ thể vấn đề tử vong do ung thư vú, trong số 516 phụ nữ qua đời vì lý do bất kỳ, 68 người trong chế độ ăn ít béo đã tử vong vì ung thư vú, so với 120 người ở nhóm có chế độ ăn bình thường.

Những phụ nữ hấp thu ít chất béo qua ăn uống hơn cũng có rủi ro tử vong vì lý do bất kỳ, đặc biệt là bệnh tim, thấp hơn. Trong khi 64 phụ nữ theo chế độ ăn nhiều chất béo hơn tử vong vì bệnh tim trong thời gian nghiên cứu, thì con số tương ứng ở nhóm ít chất béo hơn chỉ là 27 người.

Theo các nhà nghiên cứu, thông điệp phát đi từ cuộc nghiên cứu này là việc theo đuổi một chế độ ăn ít chất béo vào bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời của bạn đều có thể mang lại những lợi ích rất lớn cho sức khỏe.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên chuyên san JAMA Oncology.