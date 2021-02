Chó có thể phát hiện người nhiễm Covid-19 cực nhanh sau vài ngày tập luyện

Các quy trình kiểm tra Covid -19 rất phức tạp và mất nhiều thời gian. Để khắc phục vấn đề này, các nhà khoa học đã cố gắng tìm những cách tốt hơn và dễ hơn để phát hiện sự hiện diện của virus trong cơ thể người.

Một số nhà khoa học đã tìm hiểu về người bạn tốt nhất của con người, những chú chó, những người bạn đồng hành của chúng ta từ thời cổ đại.

Chó có thể là trợ tá đắc lực trong cuộc chiến chống Covid-19?

Các nhà nghiên cứu đã có thể trả lời rằng “có thể”. Từ một nghiên cứu mới cho thấy có thể huấn luyện những con chó đánh hơi - dùng trong y học, để phát hiện những người bị nhiễm Covid-19 một cách nhanh chóng và chính xác hơn.

Nhanh chóng, chính xác và không xâm lấn

Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học California, Santa Barbara ở Mỹ, kết quả nổi bật nhất là các nghiên cứu đã chứng minh rằng chó có thể xác định những người dương tính với SARS-CoV-2 (virus gây ra bệnh Covid-19).

Không chỉ vậy, các chú khuyển còn có thể thực hiện nó một cách không xâm lấn, nhanh hơn và chính xác bằng hoặc hơn - so với xét nghiệm thông thường, theo The Health Site.

Trong quá trình nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã thấy một con chó đã đánh hơi thấy 2 người nhiễm Covid-19 - mà các xét nghiệm không thể phát hiện.

Thế rồi chỉ 2 tuần sau, cả 2 người này đều phải nhập viện vì nhiễm Covid-19, theo The Health Site.

Độ chính xác từ 83% đến 100% ẢNH: SHUTTERSTOCK

Vũ khí chính là khứu giác nhạy cảm của chó

Điều kỳ diệu nằm ở khứu giác của chó, giúp chó có khả năng phát hiện các phân tử ở nồng độ cực nhỏ - “1 phần nghìn nghìn tỉ, so với 1 phần tỉ đối ở con người”, tức là độ nhạy gấp 1 triệu lần so với con người, theo bài báo đăng trên tạp chí y khoa - Journal of Osteopathic Medicine, theo The Health Site.

Hơn nữa, với 125 - 300 triệu tế bào khứu giác và 1/3 bộ não của chó dành cho việc giải thích mùi, những con chó được trang bị tốt khả năng đánh hơi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi - chỉ ra sự hiện diện của Covid-19, các nhà nghiên cứu cho biết, theo The Health Site.

Độ chính xác từ 83% đến 100%

Mặc dù bản thân virus không có mùi, nhưng 18 con chó được chọn cho nghiên cứu đã phát hiện được các sản phẩm trao đổi chất mà những người dương tính với Covid-19 bài tiết qua tuyến mồ hôi của họ, với độ chính xác từ 83% đến 100%, chỉ sau 4 ngày được huấn luyện, theo The Health Site.

Trong khi đó, một nghiên cứu khác do một nhóm nghiên cứu của Đức đã sử dụng 8 con chó đánh hơi.

Nhóm đã huấn luyện những con chó này trong một tuần và sau đó cho đánh hơi 1.012 mẫu nước bọt hoặc dịch tiết khí quản.

Nghiên cứu đã sử dụng các mẫu dương tính của những người bệnh nặng và mẫu âm tính từ những người không có triệu chứng.

Kết quả cho thấy tỷ lệ phát hiện trung bình là 94%, với độ nhạy - là khả năng phát hiện dương tính thực sự - từ 67,9% đến 95,2%, và độ đặc hiệu - là khả năng phát hiện âm tính thực sự là 92,4% đến 98,9%, theo The Health Site.