Chớ dùng quá nhiều vitamin mà tự hại mình!

Khi nói đến vitamin và chất bổ sung, bạn nên lưu ý: nhiều hơn không có nghĩa là tốt hơn.

Uống quá nhiều vitamin có thể gây ra các tác dụng phụ khó chịu hoặc nghiêm trọng, và một số vitamin hoàn toàn không nên dùng ở dạng bổ sung, theo Eat This, Not That!

1. Khó chịu ở dạ dày

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn đã uống quá nhiều vitamin hoặc chất bổ sung thường là về đường tiêu hóa. Bạn có thể bị buồn nôn, nôn mửa hoặc tiêu chảy.

Có thể là do bạn đã uống một loại vitamin khi bụng đói (lẽ ra bạn có thể dung nạp tốt hơn với thức ăn) hoặc bạn đang dùng nhiều chất bổ sung hơn mức mà cơ thể bạn có thể xử lý.

Để an toàn, bạn nên nói chuyện với bác sĩ trước khi bắt đầu một chế độ bổ sung hoặc vitamin mới.

2. Rụng tóc

Đây là một trong những tác dụng phụ liên quan đến việc uống quá nhiều vitamin A , một loại vitamin tan trong chất béo.

Không giống như vitamin hòa tan trong nước - mà cơ thể loại bỏ bất kỳ lượng dư thừa nào trong nước tiểu - vitamin hòa tan trong chất béo được lưu trữ trong chất béo cơ thể.

Nếu bạn dùng quá nhiều, có thể dẫn đến ngộ độc. Các vitamin tan trong chất béo khác là D, E và K, và bạn nên chú ý không vượt quá liều lượng khuyến cáo hằng ngày của mỗi loại, theo Eat This, Not That!

3. Tăng nguy cơ ung thư

Vitamin tốt cho sức khỏe, nhưng tốt nhất là bạn tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bắt đầu uống Ảnh minh họa: Shutterstock

Rất tiếc, nhưng trên thực tế, đó là những gì nghiên cứu đã chỉ ra về việc bổ sung beta-carotene hoặc vitamin E, hoặc quá nhiều biotin.

Mùa xuân năm 2020, Lực lượng Đặc nhiệm Dịch vụ Dự phòng Mỹ (USPSTF) đã chính thức khuyến cáo không nên dùng các chất bổ sung vitamin E hoặc beta-carotene, vì cho rằng chúng có thể làm tăng nguy cơ ung thư hoặc các kết quả xấu do bệnh tim.

Một nghiên cứu khác cho thấy nam giới tăng nguy cơ ung thư phổi sau khi dùng megadoses biotin (5 mg đến 10 mg mỗi ngày), theo Eat This, Not That!

4. Các vấn đề về dây thần kinh

Dùng quá nhiều một số loại vitamin, chẳng hạn như vitamin B6, có thể dẫn đến các vấn đề về thần kinh, chẳng hạn như bệnh thần kinh (tê) hoặc ngứa ran.

Để tránh điều này, đừng bao giờ dùng nhiều hơn mức cho phép hằng ngày được khuyến nghị.

5. Chảy máu quá nhiều

Một thành phần vitamin hoặc vitamin tổng hợp có thể nguy hiểm khác là vitamin E.

Kathryn Boling, bác sĩ y học gia đình của Trung tâm Y tế Mercy ở Baltimore (Mỹ), cho biết: “Trừ phi bạn có lý do để bổ sung vitamin E, bạn không nên dùng nó như một chất bổ sung ngẫu nhiên”.

“Chúng tôi từng nghĩ dùng nó là tốt vì nó là chất chống ô xy hóa, nhưng hóa ra rủi ro cao hơn lợi ích. Nguy cơ đó là vitamin E làm loãng máu, có thể biến những vết thương nhỏ thành những đợt chảy máu nghiêm trọng”, bác sĩ Boling cho biết thêm, theo Eat This, Not That!