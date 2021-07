Chuyên gia dinh dưỡng chỉ 3 cách ăn vặt giúp bạn giảm cân

Tuy nhiên, ăn vặt có thể giúp bạn giảm cân nếu bạn đang chọn những món ăn nhẹ thực sự khiến bạn cảm thấy no và hài lòng.

Nhưng nên làm thế nào được? Và bạn nên ăn vặt những loại thực phẩm nào để giảm cân

Một số chuyên gia dinh dưỡng đã chia sẻ những cách ăn vặt có thể giúp bạn giảm cân lâu dài, cùng với những món ăn vặt yêu thích của họ.

1. Đồ ăn nhẹ giúp bạn không cảm thấy đói quá mức

Rachel Paul, tiến sĩ, chuyên gia dinh dưỡng từ CollegeNutriologist.com, cho biết: “Nếu bạn có 5 giờ giữa bữa trưa và bữa tối, thì ăn một bữa ăn nhẹ bổ sung hoàn toàn có thể hữu ích. Khi chúng ta quá đói (tức là nếu bạn cố đợi để ăn từ bữa trưa đến bữa tối với thời gian nghỉ giữa giờ quá nhiều), chúng ta thường cảm thấy cồn cào, và sau đó ăn quá nhiều và không thích bữa tiếp theo".

Tiến sĩ Paul khuyên bạn nên ăn một bữa ăn nhẹ để ổn định lượng đường trong máu, thay vì liên tục ăn vặt suốt cả ngày. Một bữa ăn nhẹ đáng kể nên bao gồm protein và/hoặc chất béo.

Một số món yêu thích của tiến sĩ Paul bao gồm một quả táo với 1 hoặc 2 muỗng canh bơ đậu phộng, 1/4 cốc hạt, 2 miếng pho mát hoặc 2-4 oz (56-113 gram) thịt bò hoặc gà tây khô, theo Eat This, Not That!

2. Đồ ăn nhẹ giữ bạn cho đến bữa ăn tiếp theo

Trái cây tổng hợp là món ăn vặt lành mạnh Shuttertock

Chuyên gia dinh dưỡng Amy Goodson, tác giả của The Sports Nutrition Playbook, cho biết: “Đồ ăn nhẹ không nhất thiết được thiết kế để làm cho bạn cảm thấy no, mà là để giúp bạn không bị đói vào bữa ăn tiếp theo”.

"Một bữa ăn nhẹ giàu chất dinh dưỡng có chứa chất xơ và protein sẽ giúp bạn no nhanh hơn và no lâu hơn, cuối cùng là giúp bạn no cho đến giờ ăn. Nếu bạn không đói vào bữa ăn, bạn thường dễ dàng kiểm soát khẩu phần và đưa ra lựa chọn tốt hơn, điều này cũng giúp giảm cân", chuyên gia Goodson lưu ý.

Goodson khuyên bạn nên ăn vặt với táo và pho mát chuỗi, thanh granola với các loại hạt, sữa chua Hy Lạp với quả mọng, một lát bánh mì nguyên hạt với bơ đậu phộng hoặc rau với hummus và hạnh nhân.

3. Đồ ăn nhẹ giúp bạn đốt cháy calo

Chuyên gia dinh dưỡng Edie Reads, kiêm biên tập viên trưởng tại healthadvise.org, cho biết: “Đồ ăn nhẹ cho phép cơ thể bạn đốt cháy bất kỳ lượng calo có sẵn nào thay vì tích trữ chúng bằng cách giảm lượng calo nạp vào theo thời gian và thay thế đồ ăn nhẹ nhiều đường bằng các lựa chọn lành mạnh hơn cho một món gì đó nhanh chóng giữa các bữa ăn chính hoặc bữa tối”, theo Eat This, Not That!

Chuyên gia Reads “thích đồ ăn nhẹ bao gồm sữa chua, cốc trái cây, sinh tố yến mạch, rau và hummus, và táo với bơ đậu phộng tự nhiên”.