Chuyên gia giải đáp vì sao mèo thích những chiếc hộp đến thế

Tiến sĩ Mikel Delgado, nhà nghiên cứu hành vi của mèo tại Trường Thú y Davis, Đại học California (Mỹ), tiết lộ vài lý do giải thích niềm đam mê với hộp của mèo trên PopSugar.

Thứ nhất, bản tính tò mò thúc đẩy chúng xem xét, tìm ra mục đích của món đồ. Những mùi thú vị và âm thanh sột soạt từ giấy đóng gói càng làm tăng thêm sự hấp dẫn của những chiếc hộp bất kể cũ, mới đối với chúng.

Còn theo chủ bệnh viện thú y Juniper Valley, bác sĩ thú y Matthew McCarthy ở New York (Mỹ), giải thích với PS thì mèo vừa là kẻ săn mồi vừa là con mồi. Vì là con mồi nên nhiều hành vi của chúng để tự bảo vệ. Hộp cung cấp một khu vực an toàn cho mèo bằng cách bảo vệ chống lại các mối nguy hiểm từ không gian rộng và cho phép chạy trốn ra dễ dàng khi nhận thấy mối đe dọa. Không gian kín an toàn cũng giúp mèo giảm bớt căng thẳng.