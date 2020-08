Chuyên gia giải thích những thắc mắc về 'đi ngoài'

Các chuyên gia y tế cho biết, cơ thể con người được trang bị tốt nhất để bài tiết trong những giờ này.

Tiến sĩ Sarina Pasricha, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa từ Hệ thống Bệnh viện Christiana (Mỹ), cho biết vào buổi sáng, khi vừa thức dậy, đồng hồ báo thức bên trong sẽ vang lên trong ruột già và ruột già bắt đầu co bóp mạnh hơn, theo Health Line.

Thực tế, trong giờ đầu tiên sau khi thức giấc, ruột già co lại và co bóp mạnh gấp 3 lần so với khi ngủ.

Khi ngủ, ruột non và ruột già hoạt động để xử lý tất cả thức ăn còn sót lại trong ngày.

Khoảng 30 phút sau khi thức dậy, cảm giác muốn “xả bụng” bắt đầu xuất hiện.

Các thói quen buổi sáng như vươn vai, uống nước và cả cà phê đều giúp thúc đẩy quá trình bài tiết

Tiến sĩ Pasricha cho biết, uống cà phê vào buổi sáng sớm có tác dụng hợp lực với nhu động ruột để thúc đẩy việc đẩy chất thải.

Một mẹo nhỏ hiệu quả khác là một ly nước muối nhạt ấm, có thể pha thêm chút chanh.

Đi đại tiện bao nhiêu lần trong một ngày là tốt nhất?

Lý tưởng nhất là mỗi ngày 1 lần đại tiện vào buổi sáng đối với người lớn. Thường là khoảng 30 phút sau khi thức dậy, theo Health Line.

Không có vấn đề gì nếu bạn không đi ngoài vào buổi sáng, miễn là đều đặn hằng ngày, theo tiến sĩ Pasricha.

Ngưỡng bình thường từ nhiều là 3 lần đại tiện một ngày, đến ít là 3 lần một tuần vẫn không sao.

Đôi khi tiêu chảy vào buổi sáng cũng bình thường, nhưng nếu ngày nào cũng vậy thì cần đi khám, vì có thể là dấu hiệu của hội chứng ruột kích thích hoặc một vấn đề khác.

Uớc tính khoảng 40% người bị táo bón khi đi du lịch

Để ý những thay đổi đột ngột về tần suất đại tiện

Đi bộ 10 - 15 phút vài lần mỗi ngày sẽ giúp cơ thể và hệ tiêu hóa hoạt động tốt nhất Ảnh minh họa: Shutterstock

Làm sao để “xả bụng” đều đặn mỗi buổi sáng và khỏe mạnh?

• Chế độ ăn

Ăn nhiều chất xơ từ ngũ cốc nguyên hạt, như bánh mì đen, bột yến mạch và ngũ cốc vảy cám; các loại đậu, trái cây, rau, các loại hạt, uống nhiều nước, theo Health Line.

• Tập thể dục

Chỉ cần đứng lên và vận động, đi bộ 10 - 15 phút vài lần mỗi ngày sẽ giúp cơ thể và hệ tiêu hóa hoạt động tốt nhất.

Chạy bộ , bơi lội hoặc nhảy dây, căng duỗi và yoga đều giúp giảm táo bón.

• Ngủ ngon giấc

Giấc ngủ điều độ cũng rất quan trọng. Tiến sĩ Pasricha cảnh báo, rối loạn giấc ngủ làm thay đổi nhu động ruột tự nhiên, khiến đại tiện bất thường. Giấc ngủ sâu - không bị gián đoạn, rất cần để duy trì thói quen đại tiện khỏe mạnh.

Cuối cùng, việc đi ngoài vào sáng sớm không quan trọng đối với sức khỏe, tiến sĩ Pasricha nói. Nhưng chắc chắn là cách “xả thải” lành mạnh, theo Health Line.