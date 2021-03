Chuyên gia nói về ‘phòng ngủ có thể khiến bạn bị bệnh, nếu…’

Phòng ngủ bẩn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, gây ra các triệu chứng dị ứng và hen suyễn, đồng thời ngăn chặn một giấc ngủ ngon - mà giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính từ bệnh tim đến ung thư

Dưới đây là ý kiến của các chuyên gia về cách - và tần suất - bạn nên dọn phòng ngủ của mình để biến nó thành nơi lành mạnh mà bạn xứng đáng có được, theo Eat This, Not That!

1. Bụi

Kẻ thù số 1 của bạn là mạt bụi. Những sinh vật cực nhỏ này sẽ làm hại da của bạn, và nơi cư trú yêu thích của chúng là trong các loại vải và bề mặt mềm của phòng ngủ. Bọ ve trong bụi (đặc biệt là chất thải của chúng) có thể gây ra các phản ứng dị ứng như hắt hơi, ho và ngứa.

Bắt đầu bằng cách phủi bụi cho quạt trần và sử dụng khăn lau bụi tĩnh điện để loại bỏ bụi trên các chi tiết trang trí và kệ, rồi xuống các bề mặt thấp hơn.

2. Làm sạch bằng máy hút bụi

Học viện Bệnh hen suyễn, Dị ứng và Miễn dịch Mỹ (AAAAI) khuyến nghị nên hút bụi hằng tuần bằng máy hút có bộ lọc HEPA hoặc hạt nhỏ. Bộ lọc HEPA tốt hơn, vì nó sẽ giữ lại bất kỳ bụi nào mà máy hút truyền thống thải ra trong khí thải.

3. Cây lau nhà

Lau nhà Shuttertock

AAAAI khuyến nghị nên lau sàn có bề mặt cứng mỗi tuần một lần.

4. Giặt bộ ga giường hằng tuần

AAAAI khuyến nghị giặt ga trải giường, vỏ gối và chăn hằng tuần.

5. Giặt bộ ga giường theo cách này

AAAAI cho biết, bộ ga giường nên được giặt trong nước 130 độ F (54,5 độ C). Đó là cài đặt nóng tiêu chuẩn trên hầu hết các máy giặt.

6.Rèm cửa sạch

Màn cửa nên được giặt hoặc giặt khô theo mùa, AAAAI khuyến nghị.

7. Bảo vệ chống lại gián

Gián có mặt ở khắp nơi và phân của chúng có thể làm trầm trọng thêm bệnh dị ứng, hen suyễn và lây lan bệnh tật.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, đây là những cách tốt nhất để ngăn rệp, gián: Bịt các vết nứt và khe hở ra bên ngoài; đậy nắp thùng rác; không để thức ăn nằm lung tung; và nhanh chóng quét sạch mọi vết đổ.

8. Ngăn ngừa nấm mốc

CDC cho biết phòng ngủ là điểm nóng cho sự phát triển của nấm mốc. Để ngăn ngừa điều này, hãy giữ độ ẩm ở mức thấp nhất có thể, không cao hơn 50%.

AAAAI cho biết, để làm sạch nấm mốc trên bệ cửa sổ, hãy sử dụng dung dịch tẩy clo (3/4 cốc thuốc tẩy clo cho gần 4 lít nước) và nhớ đeo khẩu trang bảo vệ.

9. Thay miếng lọc

Kiểm tra, làm sạch máy lạnh Shuttertock

AAAAI cho biết, bạn nên thay miếng lọc trong hệ thống sưởi và điều hòa không khí trung tâm cũng như điều hòa không khí trong phòng mỗi tháng một lần.

10. Loại bỏ vi trùng

Nếu ai đó đã bị bệnh, CDC khuyến nghị nên lau sạch tất cả các bề mặt có thể có vi trùng trên người họ, bao gồm tay nắm cửa, bàn cạnh giường, quầy và điện thoại. Giặt ga trải giường bằng xà phòng giặt và sấy khô quần áo trên máy sấy nóng, theo Eat This, Not That!

Bạn nên lau sạch các tấm công tắc và tay nắm cửa thường xuyên, ngay cả khi mọi người đều khỏe mạnh.