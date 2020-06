Chuyển giao công nghệ robot định vị cấy ghép răng X-Guide

Buổi lễ diễn ra tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm với sự tham dự của đại diện ngành Y tế và Răng Hàm Mặt, cùng một số khách mời.

Ưu điểm vượt trội của robot định vị so với phương pháp truyền thống là cho phép bác sĩ nhìn thấy được hoạt động của mũi khoan phẫu thuật trong tương quan với cấu trúc giải phẫu của bệnh nhân trên màn hình máy tính, do vậy, đảm bảo chính xác, an toàn, hạn chế biến chứng tổn thương dây thần kinh, mạch máu, xoang hàm…

Công nghệ robot định vị cấy ghép răng implant là hệ thống mang tính cách mạng, tạo ra sự đột phá về độ chính xác, an toàn, đơn giản hóa quy trình cấy ghép răng, không cần máng phẫu thuật, nhanh chóng, nhẹ nhàng không đau chỉ với 1 lần hẹn. Được biết, đây là robot định vị đã được chứng nhận của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA)

Tiến sĩ. Bác sĩ Võ Văn Nhân - Giám đốc Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm cho biết: robot định vị cấy ghép răng implant có độ chính xác và an toàn cao, ứng dụng thường xuyên cho tất cả các trường hợp mất răng từ đơn lẻ đến toàn hàm, đặc biệt là những trường hợp cực kỳ phức tạp cho tỷ lệ thành công cao.