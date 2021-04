Cơ thể sẽ thay đổi thế nào khi bạn uống trà matcha?

Uống trà matcha thường xuyên sẽ mang lại những lợi ích sau:

Bảo vệ gan

Gan chịu trách nhiệm thực hiện nhiều chức năng quan trọng của cơ thể, trong đó có chuyển hóa thuốc và thải độc ra ngoài. Trà matcha có thể giúp hỗ trợ tốt hơn hoạt động của gan, theo Eat This, Not That!

Trong một nghiên cứu thực hiện trên những con chuột mắc bệnh tiểu đường , các nhà nghiên cứu đã cho chúng uống trà matcha thường xuyên. Sau 4 tháng, họ phát hiện trà matcha giúp ngăn ngừa tổn thương cho cả gan và thận trên lũ chuột.

Giúp ngăn khối u phát triển

Trà matcha rất giàu chất chống ô xy hóa EGCG. Hàm lượng EGCG trong trà matcha cao gấp nhiều lần trà xanh thông thường.

Các nghiên cứu cho thấy chất chống ô xy hóa EGCG có thể ức chế sự phát triển của khối u ung thư , thậm chí sửa chữa các ADN bị hư hỏng, theo Eat This, Not That!

Cải thiện chức năng não

Nhiều nghiên cứu cho thấy chất caffeine trong trà, cà phê có thể cải thiện chức năng não, từ việc xử lý các nhiệm vụ nhanh hơn đến tăng cường trí nhớ. Trong khi đó, trà matcha mang lại những lời ích khác không thua kém gì caffeine.

Cũng như các loại trà xanh khác, trà matcha chứa hợp chất L-theanine có thể làm dịu hoạt động não và giảm căng thẳng, các chuyên gia cho biết.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Trà matcha có thể giúp giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính, loại chất béo có nhiều trong máu. Lợi ích này của trà matcha nhờ đó có thể giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Tăng cường đốt chất béo