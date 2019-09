Công nghệ mới có thể nhận dạng tĩnh mạch thay vì khuôn mặt

Công nghệ này hoạt động bằng cách nhận dạng các đặc điểm vi mô của các tĩnh mạch cùng nhiều đặc điểm khác trong lòng bàn tay. Cách nhận dạng này được cho là có thể chính xác gấp cả triệu lần so với nhận dạng khuôn mặt thông thường, theo Oddity Central.

Nguyên nhân là khi thiết kế công nghệ nhận dạng dựa trên khuôn mặt, các hệ thống chỉ có thể xác định 80 đến 280 điểm khác biệt trên mặt người. Trong khi đó, nếu nhận dạng bàn tay, hệ thống mới có thể quét đến hơn 1 triệu điểm vi mô trong lòng bàn tay.

Những điểm này phủ khắp bàn tay, từ các tĩnh mạch chính đến mao mạch. Hệ thống được đặc tên là AirWave, do MELUX, một startup của Trung Quốc, phát triển.

Chỉ cần một thao tác đơn giản và vuốt lòng bàn tay qua thiết bị cảm biến đặc biệt, hệ thống chỉ mất 0,3 giây là có thể nhận dạng thành công với mức độ chính xác cao.

Các tĩnh mạch chính và mao mạch dưới da là ở mỗi người đều khác nhau. Chúng có đường kính chỉ khoảng 5 micromet, đan xen nhau thậm chí còn phức tạp hơn hệ thống đường bộ tại các đô thị, đại diện công ty cho biết.

Nhận dạng bàn tay được xem là an toàn và dễ sử dụng hơn so với nhận diện khuôn mặt. Ngoài ra, việc xác định đặc điểm lòng bàn tay cũng ít xâm phạm quyền riêng tư hơn so.

Startup của Trung Quốc hiện đang đàm phán để áp dụng công nghệ này với một hãng điều hành tàu điện ngầm ở Quảng Châu. Phần mềm nhận dạng lòng bàn tay có thể được dùng phục vụ khách đi tàu, theo Oddity Central.