Cứ 3 tháng sau sinh lại mang thai, người mẹ Mỹ sắp sinh con thứ 16

Cô Patty Hernandez (38 tuổi) và chồng là anh Carlos (37 tuổi) cùng sống với các con tại nhà riêng ở thành phố Charlotte, bang North Carolina (Mỹ). Căn nhà có 5 phòng ngủ, trong đó, có 1 phòng được thiết kế như một nhà trẻ với rất nhiều nôi và vật dụng chăm sóc trẻ con, theo The Sun.

Cô Patty mang thai lần đầu tiên vào năm 2008. Kể từ đó đến nay, cô và chồng đã có với nhau 5 bé trai và 10 bé gái, trong đó có 3 cặp sinh đôi. Suốt 12 năm qua, cô gần như mang thai liên tục

“Tôi rất hạnh phúc khi mang thai. Khoảng 3 tháng sau khi sinh tôi thường sẽ lại mang thai”, cô Patty chia sẻ.

Điều đặc biệt là tất cả trẻ đều được đặt tên bắt đầu bằng chữ C. Sở dĩ họ chọn chữ C mà không phải là chữ cái khác vì tên cha của bọn trẻ, ông Carlos, bắt đầu bằng chữ C.

Những cái tên bắt đầu bằng chữ C của 15 đứa trẻ gồm Carlos Jr (12 tuổi), Christopher (11 tuổi), Carla (9 tuổi), Caitlyn (9 tuổi), Cristian (8 tuổi), Celeste (7 tuổi), Cristina (6 tuổi), Calvin (5 tuổi), Catherine (5 tuổi), Carol (4 tuổi), Caleb (3 tuổi), Caroline (3 tuổi), Camilla (2 tuổi), Charlie (1 tuổi) và bé Crystal (4 tháng tuổi).

Cặp vợ chồng này sẽ sớm chào đón đứa con thứ 16 vào tháng 5.2021. Bé có thể sẽ tiếp tục được đặt tên bắt đầu bằng chữ C.

Mỗi tuần, cô Patty và chồng phải chi đến 500 USD (khoảng 11,5 triệu đồng) để mua tã, sữa, khăn giấy… cho bọn trẻ. Ngoài ra, họ dự tính sẽ phải mua một chiếc ô tô khác, ít nhất là một chiếc xe buýt 16 chỗ ngồi, để đủ chở cả gia đình.

Có quá nhiều con thực sự gây căng thẳng vì chúng hay quấy khóc và cần được chăm sóc. Nhưng đổi lại, bọn trẻ cũng mang lại rất nhiều niềm vui, cô Patty chia sẻ.

Khi đi ra ngoài, đại gia đình với 15 đứa trẻ luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Điều này khiến cả cô Patty và ông Carlos cảm thấy rất thích thú, theo The Sun.