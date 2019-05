Cụ bà mang 'bá bệnh', phải 6 lần đại phẫu, lần cuối phẫu thuật bằng robot

Ngày 8.5, Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) cho biết bệnh viện này vừa sử dụng robot hỗ trợ các bác sĩ cắt bỏ thành công bướu thận cho bà C.T.C (70 tuổi, Mỹ Tho).

Bà C. từng trải qua 5 lần phẫu thuật ổ bụng để điều trị viêm ruột thừa, u xơ tử cung, cắt buồng trứng, cắt túi mật. Lần này bà được phát hiện khối bướu thận phải nên gia đình rất lo lắng trước nguy cơ phải chịu cuộc phẫu thuật vùng bụng lần thứ 6. Nguyên nhân là bà lớn tuổi, lại kèm các bệnh lý rung nhĩ, đái tháo đường, viêm gan siêu vi C.

Nhận định đây là một trường hợp ung thư thận ở giai đoạn khu trú, thuận lợi để điều trị triệt để nhưng việc tiếp cận bướu thận lại khá thử thách khi lối vào qua ổ bụng quá dính. Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân quyết định tư vấn cho gia đình người bệnh về phẫu thuật robot cắt bướu thận qua ngả sau phúc mạc (đi ngã hông - lưng, không đi xuyên qua lớp phúc mạc - lớp thanh mạc bao bọc các cơ quan trong ổ bụng).

Theo bác sĩ, đây là phương pháp phù hợp đối với người bệnh đã can thiệp ổ bụng nhiều lần như bà C., nhằm tránh được tai biến do va chạm, tổn thương cơ quan trong ổ bụng, dính ruột do trầy xước, tắc ruột.

Thêm vào đó, với ưu điểm đã được chứng minh của phẫu thuật robot như: cánh tay robot linh hoạt, cử động tinh tế theo sự điều khiển của bác sĩ phẫu thuật cắt lọc tối đa mô ung thư với sự xâm lấn tối thiểu, người bệnh ít đau, ít mất máu, phục hồi nhanh.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 2 giờ đồng hồ đã lấy trọn khối bướu nằm ở thận phải, bảo tồn thận và chức năng thận sau phẫu thuật cho bệnh nhân.

Trao đổi với bác sĩ trước ngày xuất viện, bà C. cho biết cuộc đời mình đã trải qua nhiều lần phẫu thuật, đây là cuộc mổ nhẹ nhàng nhất đối với bà, lần này bà cũng không phải chịu thêm một đường mổ dài nào trên bụng.

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Lệnh Hùng, người phẫu thuật cho người bệnh C., cho biết phẫu thuật robot cắt bướu thận ngoài phúc mạc là một kỹ thuật khó, đòi hỏi bác sĩ phẫu thuật thông thạo hệ thống robot phẫu thuật.

Ê kíp đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tính toán rất kỹ sao cho các cánh tay robot có thể di chuyển hợp lý, đảm bảo sự linh hoạt để cắt lọc bướu tinh tế, triệt để trong phẫu trường rất hẹp vùng sau phúc mạc.

“Với những trường hợp đặc biệt như bà C. với 5 lần phẫu thuật vùng bụng từ trước, lớn tuổi, có nhiều bệnh kèm theo, ứng dụng phẫu thuật robot cắt bướu thận sau phúc mạc là một bước tiến mới mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh trong quá trình phẫu thuật cũng như hậu phẫu.

Đây cũng là trường hợp đầu tiên robot phẫu thuật hỗ trợ các bác sĩ cắt bướu thận qua ngả sau phúc mạc được báo cáo tại nước ta”, bác sĩ Hùng cho biết thêm.