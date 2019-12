Cứu sống bệnh nhân bị hội chứng Fournier hiếm gặp

Người nhà BN cho biết khoảng 2 - 3 ngày trước nhập viện, BN xuất hiện đau sưng nhiều vùng bẹn bìu vùng sinh dục, tầng sinh môn kèm bí tiểu, sốt cao. Bệnh tiến triển rất nhanh, khi vào viện, BN đã trong tình trạng kích thích hốt hoảng, không còn tỉnh táo.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Khoa, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, cho biết: “Hội chứng Fournier là tình trạng nhiễm trùng hoại tử lan tỏa tầng sinh môn. Hội chứng này nguy hiểm do tiến triển nhanh chóng dẫn đến nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm khuẩn đe dọa tính mạng người bệnh. Khi có biểu hiện thì bệnh diễn biến rất rầm rộ, ngay cả với những trường hợp cấp cứu hồi sức tích cực, phẫu thuật ngay lập tức thì tỷ lệ tử vong vẫn cao”. Với BN P.C.V nêu trên, do điều trị kịp thời đã phục hồi và ra viện sau 1 tuần điều trị.

Các bác sĩ cho biết hoại tử Fournier liên quan đến nhiễm trùng (áp xe, sưng tấy có chứa mủ, gây hoại tử) ở bìu, dương vật, bộ phận sinh dục, hay tầng sinh môn quanh hậu môn và có thể lan rộng đến bụng, đùi. Bệnh này gặp nhiều hơn ở nam giới (đặc biệt trong độ tuổi từ 50 - 60), ít gặp ở phụ nữ. Ở trẻ em cũng có thể mắc bệnh nhưng hiếm gặp và nguyên nhân có thể do côn trùng cắn. Vùng hoại tử và viêm nhiễm gây mùi khó chịu. Nguồn lây nhiễm có thể do nhiễm trùng bàng quang, đường tiểu; do một số phẫu thuật; đôi khi có thể do các vết xước do gãi hoặc vết côn trùng cắn.