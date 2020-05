Cứu sống bệnh nhân vỡ u thận, chảy máu ồ ạt

Chiều 4.5, bác sĩ chuyên khoa (BS.CK) 2 Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa can thiệp nút mạch thành công cứu sống bệnh nhân u thận kích thước lớn đã vỡ gây mất máu rất nặng, nguy cơ tử vong rất cao

Điều may mắn là bệnh nhân đã tránh khỏi ca mổ phức tạp, nhiều tai biến và bảo tồn toàn bộ thận. Bệnh nhân là bà B.T.M.B (54 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang) được bệnh viện địa phương chuyển đến cấp cứu trong tình trạng đau hông lưng phải, tiểu ra máu ồ ạt gây mất máu nặng, vào viện với biểu hiện choáng mất máu nặng; chi lạnh, niêm nhạt, mạch nhanh, huyết áp thấp (70/40 mmHg).

Ngay sau đó, các BS Khoa Cấp cứu nhanh chóng xử lý truyền dịch tốc độ nhanh, truyền máu khẩn 8 đơn vị máu toàn phần cho bệnh nhân; đồng thời thực hiện các xét nghiệm máu, siêu âm bụng, chụp CT Scan bụng chậu có cản quang (dựng hình thận và mạch máu niệu).

Kết quả cho thấy bệnh nhân có u cơ - mỡ - mạch thận, kích thước lớn khoảng 12cm x14cm đang chảy máu, kèm mất máu nặng và rối loạn đông máu.

Ê kíp can thiệp do BS.CK1 Trần Công Khánh, Phó Khoa Chẩn đoán hình ảnh, dẫn đầu đã tiến hành chụp và can thiệp nút mạch cho bệnh nhân. Ê kíp đã thực hiện luồn chọn lọc vi ống thông vào động mạch thận phải nuôi u và động mạch có thoát mạch, vào ổ giả phình. Sau khi chụp xác định vị trí, BS tiến hành thả 2 coil vào động mạch gây thoát mạch và tiến hành kết hợp tắc mạch máu nuôi khối u bằng keo sinh học.