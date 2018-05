Đảm bảo cung ứng vắc xin não mô cầu

tin liên quan Khan vắc xin phòng bệnh dại: Năm nay sẽ cung ứng dồi dào Cục Quản lý dược cho biết, hiện có 2 vắc xin phòng bệnh não mô cầu gồm Polysaccharide Meningococca A + C (sản xuất tại Pháp; SĐK: QLVX - 922 - 17) và vắc xin VA - MENGOC - BC (sản xuất tại Cuba; SĐK: QLVX - H02 - 985 - 16). Cục Quản lý dược cho biết, hiện có 2 vắc xin phòng bệnh não mô cầu gồm Polysaccharide Meningococca A + C (sản xuất tại Pháp; SĐK: QLVX - 922 - 17) và vắc xin VA - MENGOC - BC (sản xuất tại Cuba; SĐK: QLVX - H02 - 985 - 16).

Theo thông báo từ Văn phòng đại diện Công ty Sanofi Pasteur, nhà sản xuất vắc xin Polysaccharide Meningococa A + C đã dừng sản xuất và cung ứng vắc xin này trên toàn cầu (do các nước có nhu cầu chuyển sang vắc xin phòng các bệnh do não mô cầu 4 týp huyết thanh A, C, Y và W - 135).

Hiện vắc xin này chỉ còn tồn với số lượng không nhiều tại thị trường VN, trong khi đó vắc xin 4 týp huyết thanh chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành tại VN.

Có 125.000 liều vắc xin VA - MENGOC - BC vừa được nhập về VN, trong đó 49.000 liều đã có kết quả kiểm định đạt yêu cầu; 76.000 liều còn lại đang chờ kết quả kiểm định chất lượng. Ngoài ra, cuối tháng 5 này sẽ có thêm 100.000 liều nhập về VN.