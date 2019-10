Đặt thành công máy tạo nhịp tim vĩnh viễn cho bệnh nhân tại xứ Dừa

Theo BS Trình Minh Hiệp, Phó giám đốc BV Nguyễn Đình Chiểu, đây là kỹ thuật mới này được các bác sĩ của bệnh viện thuật hiện dưới sự hỗ trợ của ê kíp phẫu thuật đến từ BV Chợ Rẫy (TPHCM). Kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn là một kỹ thuật trong Đề án BV vệ tinh chuyên ngành tim mạch can thiệp, được BV Nguyễn Đình Chiểu thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 do BV Chợ Rẫy chuyển giao. BV Nguyễn Đình Chiểu có hai ê kíp được đào tạo về điều trị bệnh lý rối loạn nhịp, trong đó có kỹ thuật đặt máy tạo nhịp và can thiệp mạch: chụp mạch vành nong mạch vành, stent…

Theo đó, bệnh nhân Nguyễn Văn Em (49 tuổi, ngụ xã Hưng Lễ, H.Giồng Trôm) nhập viện ngày 24.10 trong tình trạng nhịp tim chậm 48 lần/1 phút, được chuẩn đoán Block AV độ III, tăng huyết áp, đã đặt máy nhịp tim tạm thời để đảm bảo nhịp tim ổn định nhằm ngăn đột tử. Bệnh nhân thứ hai Huỳnh Thị Màng (65 tuổi, nụ xã Sơn Đông, TP.Bến Tre) nhập viện 29.10 trong tình trạng chóng mặt, nặng ngực, được chuẩn đoán hội chứng suy nút xoang, được chỉ định đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn.

Bác sĩ Kiều Ngọc Dũng, Phó trưởng Khoa Điều trị rối loạn nhịp tim, BV Chợ Rẫy, cho biết cả 2 ca phẫu thuật diễn ra thành công. Trước đó, các bác sĩ của BV Nguyễn Đình Chiểu có bước chuẩn bị và chăm sóc bệnh nhân rất tốt. Mọi hoạt động trong quá trình phẫu thuật diễn ra nhanh và thuận lợi.

Theo bác sĩ Dũng, tai biến sau khi đặt máy tạo nhịp trên thế giới rất ít, chỉ khoảng 1%. Các tai biến hầu hết liên quan kỹ thuật và vô trùng. Do đó, khi thực hiện thủ thuật trên bệnh nhân đòi hỏi kỹ thuật có tính vô trùng cao để giảm tai biến, đạt mức độ an toàn cao nhất cho bệnh nhân.

Theo bác sĩ Trình Minh Hiệp, cho hay rối loạn nhịp tim chậm là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đột tử, đột quỵ nghiêm trọng. Nếu BV Nguyễn Đình Chiểu có thể tự thực hiện được thì sẽ rút ngắn được thời gian chờ điều trị của bệnh nhân cũng như giảm được số lượng bệnh nhân đột tử, đột quỵ do rối loạn nhịp tim chậm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Bên cạnh đó, khi BV Nguyễn Đình Chiểu điều trị được bệnh nhân trong tỉnh và khu vực lân cận sẽ giảm được chi phí rất lớn khi đi điều trị tại các BV ở TPHCM và giảm tải bệnh nhân cho các bệnh viện tuyến trên.