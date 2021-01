Dấu hiệu cảnh báo bạn đang ăn quá nhiều chuối

“Siêu thực phẩm” nhưng không nên ăn quá nhiều

Theo Harvard Health, Hiệp hội Y khoa Mỹ thậm chí có thể đã đặt tên loại quả này là "siêu thực phẩm" đầu tiên vào đầu thế kỷ 20. Thế nhưng, ăn quá nhiều chuối thì không có lợi cho sức khỏe

Andres Ayesta, thạc sĩ, Giám đốc điều hành của Planos Nutrition (Mỹ), cho biết: “Các dấu hiệu cảnh báo của việc ăn quá nhiều chuối cũng giống như ăn quá nhiều bất kỳ loại thực phẩm nào - cảm giác đầy hơi khó chịu và khó chịu về tiêu hóa”.

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Makerere, loại quả này chứa một lượng đáng kể a xít tannic, chất này vô hại với liều lượng nhỏ nhưng có thể gây ra một số tác dụng phụ với lượng lớn. Trong ngắn hạn, ăn nhiều a xít tannic có thể gây ra táo bón và về lâu dài, nó có thể tác động tiêu cực đến hệ vi sinh vật (hoặc sức khỏe đường ruột) của bạn.

Lauren Harris-Pincus, thạc sĩ, tác giả của The Protein-Packed Breakfast Club, cho biết: “Chuối có thể gây táo bón vì vậy nếu bạn dễ bị như vậy, hãy theo dõi các triệu chứng của bạn. Bất kỳ ai cần theo dõi lượng đường trong máu hoặc có vấn đề về tiêu hóa cần theo dõi chế độ ăn của họ cẩn thận hơn”, theo Eat This, Not That!

Các chuyên gia cho rằng tốt nhất nên ăn chuối ở mức độ vừa phải vì một số lý do.

Vì sao nên ăn chuối vừa phải?

Nếu bạn đang ăn quá nhiều chuối mỗi ngày mà bạn lo lắng, có lẽ bạn nên cắt giảm Ảnh: Shutterstock

"Ăn quá nhiều bất kỳ loại thực phẩm nào cũng không phải là một ý kiến hay vì điều đó có nghĩa là bạn đang bỏ lỡ sự đa dạng của các loại vitamin, khoáng chất, chất chống ô xy hóa và chất phytochemical được cung cấp bằng cách ăn nhiều loại thực phẩm thực vật bao gồm trái cây, rau, quả hạch, đậu, hạt và ngũ cốc nguyên hạt”, thạc sĩ Harris-Pincus nói.

"Tôi không khuyên bạn nên ăn nhiều hơn một quả chuối mỗi ngày vì lý do đó. Nếu bạn đang ăn quá nhiều chuối mỗi ngày mà bạn lo lắng, có lẽ bạn nên cắt giảm", ông Harris-Pincus nói thêm.

Theo ông Ayesta, điều chính cần tự hỏi bản thân là liệu lượng chuối bạn đang tiêu thụ có khiến bạn vượt quá nhu cầu calo hoặc carbohydrate hay không - hay bỏ lỡ chất dinh dưỡng từ các nguồn thực phẩm khác.

Ông Ayesta giải thích: “90% calo trong chuối đến từ carbs, và điều quan trọng là phải có nguồn protein và chất béo trong chế độ ăn uống của bạn. Ngoài ra, chuối tiêu thụ mà không bao gồm nguồn protein và chất béo cũng có thể gây ra tăng đột biến lượng đường trong máu khiến bạn cảm thấy lờ đờ".

Để cân bằng, thạc sĩ Harris-Pincus khuyên bạn nên kết hợp chuối với sữa chua Hy Lạp và các loại hạt hoặc phô mai tươi và hạt chia - theo cách đó, bạn cũng đang nhận được một lượng chất béo và protein lành mạnh.

Đâu là điều quan trọng? Miễn là lượng chuối bạn tiêu thụ cho phép bạn đáp ứng nhu cầu của cơ thể và không gây ra bất kỳ khó chịu nào đáng kể về tiêu hóa, thì bạn có thể thoải mái thưởng thức siêu thực phẩm này thường xuyên, theo Eat This, Not That!