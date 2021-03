Dấu hiệu nguy hiểm cảnh báo bạn đang ăn quá nhiều thức ăn nhanh

Ăn quá nhiều thức ăn nhanh trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể thường xuyên bị nhức đầu , căng thẳng, táo bón, tiêu chảy hoặc bị viêm sưng ở một số nơi trong cơ thể, theo Eat This, Not That!

Nguyên nhân là do lượng dầu mỡ trong thực phẩm chiên như khoai tây chiên, gà rán sẽ gây phản ứng viêm trong cơ thể.

Viêm là phản ứng miễn dịch của cơ thể để tự bảo vệ trước các tác nhân nhiễm trùng hay gây bệnh của vi khuẩn, virus. Hệ quả của tình trạng này là cơ thể xuất hiện các triệu chứng bệnh. Phản ứng viêm cũng xuất hiện khi cơ thể ăn những món gây viêm, chẳng hạn như thức ăn nhanh.

Hơn nữa, nạp quá nhiều những món làm từ tinh bột tinh luyện như bánh mì trắng, thức uống có đường, thịt chế biến và thực phẩm chiên cũng có thể gây viêm nhiễm trong cơ thể, theo Eat This, Not That!

Khi ăn quá nhiều những món này, số lượng vi khuẩn có lợi trong ruột sẽ giảm sút. Nếu chúng ta không tăng cường các lợi khuẩn bằng cách ăn những món lành mạnh như rau củ, trái cây thì viêm nhiễm kéo dài có thể dẫn đến mạn tính.

Hậu quả sẽ làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh như ung thư, tim mạch, tiểu đường loại 2 hoặc bệnh sa sút trí tuệ Alzheimer.

Do đó, nếu bạn cảm thấy thường xuyên bị nhức đầu, táo bón, căng thẳng hay một số nơi trong cơ thể bị viêm sưng thì đó có thể do đã ăn quá nhiều thực phẩm gây viêm. Những triệu chứng này là lời cảnh báo người mắc cần thay đổi chế độ ăn theo hướng lành mạnh hơn, theo Eat This, Not That!