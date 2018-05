Đề nghị kỷ luật y sĩ tắc trách khiến bệnh nhân chết khi truyền dịch

Ngày 22.5, trao đổi với báo chí, ông Phạm Phú Trường Giang, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.Cần Thơ, cho biết: Thanh tra Sở Y tế đã nhận được Báo cáo của Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt tường trình về trường hợp bệnh nhân tên P.T.E (ngụ phường Tân Lộc) tử vong tại trạm y tế.

Sau đó, Thanh tra Sở Y tế Cần Thơ cũng đã có báo cáo Thanh tra TP.Cần Thơ toàn bộ vụ việc từ khi nhận bệnh cho đến khi bệnh nhân bị tử vong.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 2.5, bà P.T.E bị đau bụng được người nhà đưa đến Trạm y tế phường Tân Lộc để cấp cứu. Sau khi tiếp nhận bệnh, y sĩ đã tiêm thuốc giảm đau cho bệnh nhân, cho thuốc uống chống ức chế men dạ dày, dịch vị, đồng thời tiêm truyền tĩnh mạch chai dung dịch lactat cho bệnh nhân.

Sau đó, nữ y sĩ đã đã gửi bệnh nhân lại cho người khác trông coi rồi đi chợ. Hơn 1 giờ sau, sức khoẻ bệnh nhân có những diễn biến bất thường, xuất hiện triệu chứng mệt, co giật, lè lưỡi, huyết áp không đo được. Lúc này một y sĩ khác mới ngưng truyền dịch và phối hợp với một nam nhân viên của y tế trạm tiến hành cấp cứu, tiêm thuốc, cho bệnh nhân thở ô xy, bóp bóng. Bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Thốt Nốt, nhưng đã tử vong trước khi nhập viện.

Khi vụ việc xảy ra, người nhà bệnh nhân vì e ngại việc phải mổ pháp y nên đã không làm đơn khiếu nại. Tuy nhiên, khi báo đài tìm hiểu, lên tiếng, Sở Y tế Cần Thơ đã vào cuộc và yêu cầu điều tra, làm rõ những tắc trách.

Báo cáo của Thanh tra Sở Y tế Cần Thơ nêu việc tiếp nhận bệnh với các triệu chứng nôn ói, đau bụng được chẩn đoán ban đầu: rối loạn tiêu hóa là phù hợp; nhân viên Trạm y tế P.Tân Lộc tiếp nhận kịp thời. Tuy nhiên, sai sót là trong đêm trực tại Trạm y tế là không thực hiện các cận lâm sàng và cán bộ tiếp nhận bệnh chưa khai thác hết bệnh sử người bệnh nên chẩn đoán chưa đầy đủ. Do đó không tiên lượng được bệnh nặng, đồng thời bệnh diễn biến nhanh quá đột ngột. Bệnh nhân tử vong nghĩ nhiều do nhồi máu cơ tim cấp/Rối loạn tiêu hóa. Đặc biệt, khi truyền dịch cho bệnh nhân, nhân viên y tế trực tiếp nhận cấp cứu và điều trị đã tự ý rời vị trí trực, không đảm bảo vị trí khi làm nhiệm vụ, do đó bệnh diễn biến nặng chưa được phát hiện và xử trí. Kíp trực cũng chưa tuân thủ quy định về chuyển viện (phải điện thoại thông báo Bệnh viện Đa khoa quận Thốt Nốt trước khi chuyển bệnh cấp cứu).