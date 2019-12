Đề nghị Thái Lan hỗ trợ cung cấp thuốc điều trị sốt xuất huyết

Theo phản hồi từ FDA Thái Lan, hiện Công ty Thai Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd có sản xuất thuốc Dextran 40 injection (chứa hoạt chất Dextran 40). Do vậy, Cục Quản lý dược đề nghị đơn vị liên hệ các cơ sở nhập khẩu thuốc của Việt Nam để lập hồ sơ đề nghị nhập khẩu thuốc theo hình thức chưa có giấy đăng ký lưu hành theo quy định của Chính phủ. Cục Quản lý dược sẽ ưu tiên xem xét cấp phép nhập khẩu các thuốc này theo đúng quy định để kịp thời đáp ứng nhu cầu của các cơ sở điều trị.