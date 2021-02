Đi bộ: Có đúng 10.000 bước mỗi ngày là tốt nhất?

Huấn luyện viên (HLV) chạy bộ của Nike và là người có ảnh hưởng trên Instagram, Knox Robinson, đưa ra lời khuyên tuyệt vời giúp vận động viên tối ưu hóa việc tập luyện là: Hãy nghĩ đến “phút” chứ đừng nghĩ về “dặm” khi chạy bộ.

Nghe có vẻ lạ, nhưng đó là một sự thay đổi hoàn toàn trong cách bạn tập luyện. Nói cách khác, nếu bạn tập trung vào hoạt động trong vòng 45 phút, bạn có thể sẽ tập luyện lâu hơn và hiệu quả hơn khi bạn chỉ tập trung vào số dặm đã chạy.

"Ngoài ra, ở mức độ thể chất, tốt hơn là nên tập trung vào cái mà giới tinh hoa đôi khi gọi là 'thời gian trên đôi chân': có ý rằng đó là đồng hồ, không đơn giản là khoảng cách hoặc tốc độ, mà nó thông báo việc chạy bộ và tác động của nó đối với cơ thể và tâm trí chúng ta", HLV Robinson nói.

Theo nhiều chuyên gia hàng đầu về sức khỏe và một số nghiên cứu, bao gồm một nghiên cứu được công bố vào năm 2018 trên tạp chí Scientific Reports, suy nghĩ tương tự có thể được áp dụng cho việc đi bộ và cách tiếp cận này xóa bỏ quan niệm phổ biến rằng bạn nên luôn đặt mục tiêu đi bộ 10.000 bước mỗi ngày

Từ đâu ra con số 10.000 bước mỗi ngày?

Hãy tận hưởng thiên nhiên khi bạn đi bộ Ảnh minh họa: Shutterstock

"Số bước mà một người đi trong một ngày không phải là tiêu chuẩn lý tưởng và cũng không phải là một chỉ số chính xác về sức khỏe thể chất", cựu bác sĩ phẫu thuật Kenneth P. Moritsugu gần đây nói với SFGate.

"Trên thực tế, khái niệm đi bộ 10.000 bước mỗi ngày là mức tối thiểu để có sức khỏe tốt được lấy cảm hứng từ hoạt động tiếp thị chứ không phải khoa học, khi một công ty Nhật Bản tung ra một chiếc máy đếm bước đi mới có tên “10.000 bước” với khẩu hiệu " Hãy đi bộ 10.000 bước mỗi ngày ”", ông Moritsugu giải thích, theo Eat This, Not That!

Tập trung vào thời gian đi bộ

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Bệnh viện Phụ nữ và Brigham trực thuộc Đại học Harvard (Mỹ) và được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine, bạn chỉ cần đi 4.400 bước mỗi ngày để giảm "đáng kể" nguy cơ tử vong.

Các nhà nghiên cứu cho biết: "Nguy cơ tử vong tiếp tục giảm khi thực hiện nhiều bước hơn nhưng chững lại ở mức khoảng 7.500 bước mỗi ngày - ít hơn mục tiêu mặc định ở nhiều thiết bị đeo được".

Cũng theo các nhà nghiên cứu, điều thực sự quan trọng là bạn bổ sung cho việc đi bộ của mình bằng những đợt tập thể dục tràn đầy năng lượng hơn.

"Tập thể dục thường xuyên nên là mục tiêu, ngay cả khi chỉ là 20 phút mỗi ngày ", ông Moritsugu lưu ý.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn tối đa hóa lợi ích sức khỏe của việc đi bộ, một báo cáo mới được xuất bản bởi The Wall Street Journal (WSJ) chỉ ra rằng bạn nên tập trung vào thời gian bạn đang đi bộ bên ngoài thay vì khoảng cách hoặc số bước đã đi...

Đắm mình vào thiên nhiên

Rốt cuộc, điều này sẽ giúp bạn đắm mình trong tất cả những lợi ích sức khỏe vốn có của thiên nhiên. WSJ nhận xét: "Dành thời gian trong rừng - một phương pháp mà người Nhật gọi là 'tắm trong rừng' - có liên quan chặt chẽ đến việc giảm huyết áp, nhịp tim và các hoóc môn căng thẳng, đồng thời giảm lo lắng, trầm cảm và mệt mỏi".

Theo báo cáo của WSJ, trong nghiên cứu nói trên được công bố trên tạp chí Scientific Reports, 20.000 người "có nhiều khả năng báo cáo tình trạng sức khỏe và hạnh phúc tốt hơn đáng kể khi họ dành 120 phút trở lên trong tự nhiên mỗi tuần. Sự rung cảm tốt lên đến đỉnh điểm từ 200 đến 300 phút một tuần. Bất cứ điều gì ít hơn hai giờ cũng không tạo ra sự khác biệt".

Vì vậy, nếu bạn đang đi bộ để tập thể dục, hãy đảm bảo rằng bạn đi bộ lâu hơn, tập trung nhiều hơn vào thời gian bạn ở bên ngoài và nghĩ ít hơn đến số bước bạn đang thực hiện. Nếu bạn thực sự muốn khỏe mạnh hơn, hãy thêm 20 phút tập thể dục nặng hơn, theo Eat This, Not That!