Đi bộ thường xuyên giảm rủi ro suy tim ở phụ nữ

Lợi ích này vẫn được duy trì bất chấp thể trọng của một phụ nữ hay liệu người này có thực hiện hình thức vận động nào khác ngoài việc đi bộ hay không.

Theo Hãng tin PTI, các chuyên gia của Bệnh viện Saint Vincent (Mỹ) đã phân tích hành vi đi bộ và hậu quả cho sức khỏe của 89.000 phụ nữ tuổi từ 50 - 79 trong hơn 10 năm. Kết quả cho thấy những phụ nữ đi bộ ít nhất 2 lần mỗi tuần có rủi ro bị suy tim thấp hơn 20 - 25% so với những người đi bộ ít thường xuyên hơn. Những người đi bộ trong 40 phút hoặc hơn mỗi lần có rủi ro thấp hơn 21 - 25% so với những người thực hiện các cuộc đi bộ ngắn hơn. Những người đi bộ với tốc độ trung bình hoặc nhanh có rủi ro thấp hơn lần lượt 26% và 38% so với những phụ nữ đi bộ với tốc độ thất thường.

“Các kết quả cho thấy ngay cả những phụ nữ béo phì và thừa cân vẫn có thể hưởng lợi từ việc đi bộ nhằm giảm bớt rủi ro suy tim”, chuyên gia Somwail Rasla thuộc nhóm nghiên cứu cho biết.