Những điều xấu gì diễn ra khi thời tiết quá nóng?

Theo nghiên cứu vừa công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ, vào những ngày quá nóng, khả năng xảy ra tai nạn xe hơi, các vấn đề an toàn thực phẩm gây tử vong sẽ tăng, trong khi cảnh sát và thanh tra thực phẩm của chính phủ có khuynh hướng ít làm nhiệm vụ hơn.

Các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) phân tích dữ liệu từ khắp nước này cho rằng nếu khí hậu tiếp tục thay đổi, thế giới của chúng ta có thể kém an toàn hơn ngày nay, theo CNN.

Đồng tác giả nghiên cứu Nick Obradovich, đến từ MIT's Media Lab, nói rằng nhiệt độ cao về cơ bản là xấu toàn tập đối với các hoạt động của con người. Chất lượng giấc ngủ, tâm trạng, sức khỏe tâm thần, nguy cơ tự tử và năng suất làm việc đều bị "tổn hại bởi trời nóng".

Obradovich và các đồng nghiệp đã phân tích dữ liệu từ hơn 70 triệu cảnh sát từ năm 2000 đến năm 2017, hơn 500.000 vụ đụng xe chết người từ năm 2001 đến 2015, 13 triệu vụ vi phạm về an toàn thực phẩm (ở nhà hàng và cơ sở sản xuất thực phẩm), hơn 4 triệu cuộc kiểm tra thực phẩm khoảng thời gian giữa năm 2012 và 2016. Họ thiết lập phạm vi nhiệt độ thông thường ở các thành phố và tiểu bang và sau đó kiểm tra điều gì xảy ra trong ngày nóng bất thường.

Họ phát hiện ra rằng xác suất các cơ sở bị kiểm tra an toàn thực phẩm giảm xuống khi nhiệt độ nóng trên mức trung bình. Theo số liệu, nhiệt độ khoảng từ 30°C đến 40°C, mỗi ngày số lần kiểm tra sẽ ít hơn 8.000 cơ sở so với bình thường. Nhưng "số lượng vi phạm lại tăng”. Obradovich giải thích với CNN, điều này có thể do nhiệt độ cao gây ra mầm bệnh, bao gồm E. coli và salmonella, nhanh hơn.

Tương tự, tỉ lệ tai nạn giao thông gây tử vong cũng tăng lên khi trời nóng hơn nhưng số lượt phương tiện được yêu cầu dừng lại kiểm tra thì giảm xuống. Kết quả cho thấy, trong nhiệt độ khoảng từ 30°C đến 40°C, cảnh sát dừng xe vi phạm giảm khoảng 1,5%.

Tóm lại, theo nghiên cứu này, các nhân viên chính phủ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và giao thông làm việc ít hơn trong khoảng nhiệt độ gây ra nhiều rủi ro nhất.