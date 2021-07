Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn ăn bí ngòi?

Hãy đọc để khám phá điều gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn bí ngòi và để có thêm sự tham khảo dành cho chế độ ăn uống và sức khỏe của bạn.

Giảm nguy cơ ung thư

Cho dù gia đình bạn có tiền sử mắc bệnh hoặc các yếu tố nguy cơ khác của bệnh ung thư, thì việc thêm một ít bí ngòi vào bữa ăn thường xuyên có thể giúp bảo vệ bạn về lâu dài. Một phân tích nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients đã xác định rằng bí ngòi không chỉ thể hiện đặc tính chống ung thư mà nó còn diệt một số loại tế bào ung thư.

Giảm cân

Bí ngòi là nguồn cung cấp dồi dào carotenoid, bao gồm lutein, beta-carotene và zeaxanthin, là những loại sắc tố thực vật thường có trong trái cây và rau có màu vàng, đỏ và cam. Đối với những người đang cố gắng giảm cân, tiêu thụ carotenoid là một lựa chọn thông minh. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition & Diabetes cho thấy rằng lượng carotenoid cao hơn trong máu có liên quan đến việc giảm cân và giảm mỡ.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Thêm một ít bí ngòi vào chế độ ăn uống hằng ngày là cách dễ nhất để cải thiện sức khỏe tim mạch của bạn. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation Research vào năm 2018, có 29.103 người là nam giới được quan sát trong thời gian nghiên cứu 3 năm và thời gian theo dõi là 31 năm. Những gì các nhà nghiên cứu phát hiện ra là những người có nồng độ beta-carotene trong huyết thanh cao hơn có tỷ lệ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn.

Tăng cường sức khỏe miễn dịch

Trong một quả bí ngòi lớn, có 57,8 miligram vitamin C, hơn 60% RDA đối với nam giới và hơn 75% RDA đối với phụ nữ. Với lượng vitamin C trên sẽ giúp bạn tăng cường miễn dịch. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng lượng vitamin C trong huyết thanh đầy đủ còn có tác dụng ngăn ngừa nhiễm trùng.

Điều chỉnh tiêu hóa

Nếu quá trình tiêu hóa của bạn chậm chạp, hãy thêm một ít bí ngòi vào bữa ăn của bạn. Ngoài việc cung cấp nước giúp di chuyển thức ăn qua đường tiêu hóa, một quả bí ngòi trung bình chứa hai gram chất xơ, giúp cải thiện hệ tiêu hóa của bạn tốt hơn.