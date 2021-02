Điều gì xảy ra khi bạn ăn bữa ăn nấu bằng lò vi sóng?

Dưới đây là những gì thực sự xảy ra với cơ thể của bạn khi bạn ăn các bữa ăn nấu bằng lò vi sóng, theo Eat This, Not That!

1. Bạn sẽ không bị bức xạ làm hại

Lò vi sóng dựa vào bức xạ để làm nóng thức ăn, và một số người có thể nói rằng bức xạ có thể bám vào thức ăn của bạn, hoặc thậm chí gây tiếp xúc với bức xạ bên cạnh lò vi sóng

Những điều này là không đúng.

Theo Cục Quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Mỹ (FDA), lò vi sóng được FDA chấp thuận không được phép rò rỉ một lượng bức xạ vi sóng nhất định trong phạm vi 2 inch (5,08 cm) tính từ lò vi sóng (chỉ 5 miliwatt).

Và khi bạn tránh xa bức xạ, bạn sẽ ít bị tổn hại hơn. Vì vậy, trừ phi bạn đang áp mặt vào lò vi sóng trong toàn bộ quá trình làm nóng, bức xạ sẽ không gây hại cho bạn. Đây cũng là lý do tại sao vi sóng dừng khi cửa được mở ra vì bức xạ lập tức dừng lại và bạn sẽ không bị hại, theo Eat This, Not That!

Thêm vào đó, bức xạ trong lò vi sóng cũng là sóng điện từ mà chúng ta tiếp xúc hằng ngày. Theo BBC, loại phơi nhiễm tương tự có thể xảy ra khi bạn nướng bánh mì hoặc thậm chí ăn bất kỳ loại cây trồng nào được phơi nắng.

2. Bạn sẽ nhận được nhiều vitamin và khoáng chất hơn

Thông thường, khi sản phẩm sống được nấu chín, nó có thể làm giảm bớt một số vitamin và khoáng chất ở trạng thái tự nhiên. Tuy nhiên, theo Harvard Health, bởi vì lò vi sóng chiếm khoảng thời gian ít nhất (và sử dụng nước) để nấu chín thức ăn, điều đó có nghĩa là thức ăn sẽ vẫn giữ được nhiều vitamin và khoáng chất hơn vì nó không có đủ thời gian để làm “hao hụt” trong khi nấu ăn.

Tuy nhiên, Harvard Health cũng nói rõ rằng các loại rau chế biến sẵn - nấu trong lò vi sóng hoặc quay chậm trong lò nướng - vẫn tốt cho bạn ăn. Nếu bạn mua một túi bông cải xanh để hấp trong lò vi sóng, rất có thể bạn sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn một chút so với việc bạn luộc trên bếp.

3. Tùy thuộc vào những gì bạn ăn

Nếu bạn đang ăn những bữa ăn không lành mạnh nấu bằng lò vi sóng, thì bữa ăn của bạn sẽ không cung cấp cho bạn những vitamin và khoáng chất bổ sung bạn cần.

Điển hình là những bữa ăn nấu bằng lò vi sóng mà bạn thấy trong phần thực phẩm đông lạnh chứa nhiều đường bổ sung ẩn, lượng natri cao và rất nhiều hóa chất và chất bảo quản.

Thay vào đó, hãy tập trung vào bữa tối đông lạnh lành mạnh hơn mà vẫn có thể cung cấp cho bạn các vitamin và khoáng chất có lợi cho bạn.

4. Bạn có thể ăn phải hóa chất

Tất cả điều này sẽ phụ thuộc vào hộp đựng mà bạn đang hâm nóng thực phẩm của mình. Theo BBC, khi hâm nóng hộp hoặc bao bì bằng nhựa, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng điều này có thể làm tăng nguy cơ ăn phải phthalates - chất phụ gia nhựa có thể phân hủy và thấm vào thức ăn của bạn. Thay vào đó, điều tốt nhất bạn nên làm là bỏ thức ăn vào đĩa, tô bằng sứ hoặc thủy tinh trước khi hâm nóng.

5. Có thể bạn đang ăn quá nhiều muối

Hãy xem các giá trị dinh dưỡng trước khi bạn ăn các bữa ăn nấu bằng lò vi sóng. Số lượng natri như thế nào? Nhiều loại bữa ăn để nấu bằng lò vi sóng đều chứa natri, có thể dùng như một chất bảo quản để làm cho bữa ăn "ngon hơn". Bạn nên thay thế chúng bằng những bữa ăn đông lạnh lành mạnh rồi nấu bằng lò vi sóng mà không sợ ăn quá nhiều muối.

Nên nhớ, nếu bạn đang tiêu thụ nhiều hơn lượng sedum thường được khuyến nghị hằng ngày, bạn sẽ có nguy cơ tăng huyết áp cao hơn, dẫn đến các bệnh tim mạch.

6. Bạn có thể tăng cân

Đừng ăn các loại thức ăn không lành mạnh được nấu bằng lò vi sóng, chúng khiến bạn tăng cân dễ dàng đấy!