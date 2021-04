Điều gì xảy ra khi bạn ăn đậu lăng thường xuyên?

Dưới đây là những gì sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn đậu lăng một cách thường xuyên, theo Eat This, Not That!

1. Cải thiện sức khỏe đường ruột

Tiến sĩ Uma Naidoo, bác sĩ tâm lý dinh dưỡng được đào tạo tại Harvard (Mỹ), đầu bếp chuyên nghiệp, chuyên gia dinh dưỡng và là một tác giả, cho biết đậu lăng là một nguồn cung cấp tinh bột kháng và chất xơ tuyệt vời nên chúng giúp cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột của chúng ta.

Bà Naidoo nói: “Hệ vi sinh vật đường ruột liên lạc với não, làm cho mối liên hệ giữa não và ruột trở nên quan trọng hơn đối với sức khỏe hằng ngày của chúng ta. Ăn các loại thực phẩm như đậu lăng cung cấp các vi khuẩn tốt hỗ trợ sức khỏe tổng thể của chúng ta, bao gồm sức khỏe tinh thần, sức khỏe hormone và khả năng miễn dịch"

2. Có thể bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tiểu đường

Theo tiến sĩ Naidoo, nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi bạn ăn đậu lăng nảy mầm thường xuyên, chúng có thể giúp ngăn ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng đậu lăng có thể cải thiện sự trao đổi chất glucose, lipid và lipoprotein trong máu ở những người bị tiểu đường và những người khỏe mạnh.

Tiến sĩ Naidoo nói: Vì các bệnh chuyển hóa như bệnh tiểu đường loại 2 đang gia tăng ở Mỹ, nên việc biết có những loại thực phẩm cần bổ sung vào chế độ ăn uống của mình trở nên quan trọng.

3. Cung cấp nhiều protein và chất xơ

Chuyên gia Keith-Thomas Ayoob (Mỹ) giải thích, giống như các loại đậu khác, các cây họ đậu chứa nhiều protein và chất xơ nhưng hầu như không có chất béo.

Chuyên gia Ayoob cũng lưu ý rằng đậu lăng là một nguồn tuyệt vời của vitamin B cực kỳ quan trọng, với hàm lượng folate và sắt cao. Trên thực tế, ông Ayoob nói một chén đậu lăng cung cấp 18 gram protein và 15 gram chất xơ.

Ông cho biết thêm: “Đó là lượng protein tương đương với ba quả trứng và nhiều chất xơ hơn một người bình thường ăn trong cả ngày”, theo Eat This, Not That!

4. Cải thiện hệ thống tiêu hóa của bạn

Nhờ hàm lượng chất xơ cao, đậu lăng sẽ thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động tốt, giúp bạn cảm thấy hài lòng.

Chuyên gia dinh dưỡng Serena Poon (Mỹ) nói: “Một chế độ ăn giàu chất xơ có thể giúp bạn duy trì sức khỏe đường ruột, giảm cholesterol, kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cân và ngăn ngừa bệnh tật”.

5. Tiêu thụ đúng loại protein có nguồn gốc thực vật

Có rất nhiều protein từ thực vật, nhưng không phải tất cả chúng đều ngon hoặc tốt cho bạn. Điều tuyệt vời về đậu lăng là chúng cung cấp năng lượng bạn cần nhưng vẫn tự nhiên và dễ chế biến thành các món ăn khác nhau.

"Đậu lăng cũng khá linh hoạt và có thể được sử dụng trong một số món ăn ngon từ thực vật. Đậu lăng thường được sử dụng như một nguồn protein chính trong chế độ ăn không có thịt", bà Poon cho biết.

Cũng theo bà Poon, nếu bạn là người ăn chay hoặc thuần chay, hãy đảm bảo ăn đậu lăng cùng với nhiều loại đậu, ngũ cốc và hạt hoặc kết hợp với ngũ cốc nguyên hạt để đảm bảo bạn đang tiêu thụ tất cả các axit amin mà bạn cần.

6. Có thể gặp một số vấn đề khó tiêu

Nhìn chung, đậu lăng là một thực phẩm bổ sung thông minh (và ngon!) cho chế độ ăn uống của bạn.

Tuy nhiên, chúng có một nhược điểm cần lưu ý, theo Celine Beitchman, Giám đốc dinh dưỡng tại Viện Giáo dục Ẩm thực (Mỹ). Đó là, nếu bạn là người bị chứng khó tiêu tổng quát - như đầy hơi hoặc trướng bụng - ngay sau khi tiêu thụ các loại đậu mạnh này, thì hãy từ từ.

Vì vậy, thay vì ăn 1/2 cốc, hãy để cơ thể làm quen với thức ăn mới. Hãy thử một muỗng canh đậu lăng vào món salad tiếp theo của bạn hoặc thêm vào cơm hoặc các món ăn khác, theo Eat This, Not That!