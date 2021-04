Điều gì xảy ra khi bạn ăn gừng?

Và, trong hàng trăm năm qua, nó đã được sử dụng như một chất chữa bệnh trong y học dân gian

Sau đây, là những gì thực sự xảy ra với cơ thể của bạn khi bạn ăn gừng hoặc uống trà gừng, theo Eat This, Not That!

1. Giảm viêm và đau

Nói về công dụng chữa bệnh, gừng là một loại rễ cây có tác dụng chống viêm mạnh đã được tin dùng hàng trăm năm. Lulu Ge, người sáng lập Elix, một công ty thuốc thảo dược, giải thích gừng được sử dụng để chữa đau cơ và các vấn đề khác. Vì vậy, nếu cơ thể bạn cảm thấy khó chịu, bạn có thể thử dùng gừng.

Ge nói: “Cho dù được dùng dưới dạng trà, một loại cồn mạnh hay là một thành phần trong các công thức nấu ăn, gừng sẽ làm giảm mức độ prostaglandin trong cơ thể, dẫn đến giảm viêm”.

2. Có thể giảm cân

Nếu bạn đang muốn giảm cân, hãy cân nhắc áp dụng phương pháp này. Huấn luyện viên giảm cân Stephanie Mansour cho biết các nghiên cứu đã chứng minh khả năng giảm trọng lượng cơ thể cũng như mức insulin của gừng.

Khuyến nghị tốt nhất của cô ấy dành cho những người có thể không thích hương vị đậm đà là trộn gừng tươi xay vào sinh tố. Hoặc, bạn cũng có thể dùng thực phẩm bổ sung để có tác động tương tự, theo Eat This, Not That!

3. Có thể chống lại chứng chuột rút trong kỳ kinh nguyệt

Bất cứ ai bị đau bụng kinh khó chịu và suy nhược có thể làm giảm các triệu chứng này đều đáng thử. Và gừng, Ge nói, là một giải pháp hiệu quả.

Bà Ge nói: “Gừng có thể có lợi cho việc giảm đau bụng kinh khi dùng gần đầu kỳ kinh và tác dụng của nó được nhân lên khi kết hợp đồng bộ với các chất thích nghi và thảo mộc khác”.

4. Cải thiện hệ thống tiêu hóa của bạn

Theo bà Ge, tuy nhỏ nhưng gừng rất mạnh và chứa các hợp chất giúp kích thích và cải thiện tiêu hóa. Trên thực tế, nó có thể giúp giảm bớt các triệu chứng có vấn đề của hội chứng ruột kích thích, khó tiêu và ốm nghén.

Bà Ge cho biết thêm: “Nhờ sự cân bằng độc đáo của các loại dầu tự nhiên, bao gồm gingerol, hợp chất tích cực nhất được tìm thấy trong gừng, bạn có thể nhận thấy giảm buồn nôn và khó chịu khi ăn gừng”, theo Eat This, Not That!

5.Tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn

Khi bạn bị ốm khi còn nhỏ, mẹ bạn có rót cho bạn một tách trà chanh nóng với gừng không? Nếu vậy, có lẽ bà ấy đã biết về đặc tính tăng cường miễn dịch của gừng.

Như bà Ge giải thích, gừng không chỉ giúp chống lại cảm lạnh thông thường, mà nó còn được chứng minh là có khả năng bảo vệ chống lại ung thư vì nó chống lại các gốc tự do trong cơ thể chúng ta.

"Ở dạng thô, gừng cũng được biết là giúp cải thiện tuần hoàn và có thể giúp giảm mức cholesterol của bạn và nguy cơ mắc bệnh tim", bà Ge nói thêm.

6. Có thể giải phóng khí

Khí bị mắc kẹt trong dạ dày của chúng ta gây khó chịu và có thể gây đầy hơi, nhai gừng hoặc uống bổ sung gừng có thể làm giảm đầy hơi. Điều này là do gừng giúp làm trống dạ dày của bạn nhanh chóng, cho phép bạn tiêu hóa thức ăn một cách trơn tru, huấn luyện viên Mansour nói, theo Eat This, Not That!