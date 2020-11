Điều gì xảy ra khi bạn thiếu ngủ thường xuyên?

Không có một giấc ngủ ngon chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tiến sĩ Dearbhaile Collins (Mỹ) nói thêm: Điều này gây ra một số tác động sinh lý trên cơ thể.

Đây là những gì sẽ xảy ra khi bạn không thể ngủ đủ mỗi đêm.

1. Dễ bị nhiễm virus hơn

Tiến sĩ Daniel Lanzer nói với Eat This, Not That!: Thiếu ngủ có thể khiến mọi người dễ bị nhiễm virus hơn. Trong những thời điểm thế này, việc tăng tính nhạy cảm của chúng ta đối với nhiễm virus là điều cuối cùng chúng ta muốn làm - đặc biệt là do thói quen ngủ kém.

2. Sự tập trung và phối hợp tồi tệ hơn

Theo tiến sĩ Lili Barsky, một khía cạnh khác của việc ngủ không ngon là "Khả năng tập trung kém và giảm khả năng phối hợp - điều này có thể đặc biệt nguy hiểm đối với những người lái xe và những người vận hành máy móc hạng nặng".

3. Tăng nguy cơ béo phì

Thiếu ngủ có thể dẫn đến tăng cân Shutterstock

Giấc ngủ kém tác động đến các hoóc môn ảnh hưởng đến sự thèm ăn. Ngủ kém có thể dẫn đến lượng leptin thấp hơn và mức ghrelin cao hơn, do đó có thể dẫn đến ăn quá nhiều và béo phì. Béo phì làm tăng nguy cơ mắc Covid-19

Chỉ cần giảm ngủ trong hai tuần có thể gây ra sự thay đổi đáng kể trong khả năng giảm mỡ trong cơ thể và tăng cảm giác đói được điều chỉnh bởi hoóc môn gây đói, ghrelin, theo Eat This, Not That!

4. Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Ngủ không đủ giấc có thể làm giảm khả năng dung nạp glucose của cơ thể và dẫn đến kháng insulin và tiểu đường.

Kết quả của một đêm ngủ không ngon giấc, chúng ta có thể thấy tình trạng kháng insulin ở bệnh nhân tiểu đường trở nên tồi tệ hơn đáng kể, có thể ảnh hưởng đến việc kiểm soát lượng đường trong máu của họ, theo Eat This, Not That!

5. Nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cao hơn

Giấc ngủ bị suy giảm làm giảm khả năng điều chỉnh hoóc môn căng thẳng của cơ thể, có thể dẫn đến huyết áp được kiểm soát kém.

Ngủ không đủ giấc và bị gián đoạn có liên quan đến việc kích hoạt các hoóc môn căng thẳng trong cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, theo Eat This, Not That!

6. Có thể gây nỗi sợ mất ngủ

Bác sĩ Daniel Erichsen (Mỹ) cho biết: Bạn cảm thấy kiệt sức và có thể phát triển nỗi sợ mất ngủ.

7. Có thể tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư

Giấc ngủ giảm trong thời gian dài có liên quan đến việc tăng hình thành khối u và có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Một trong những lý do cho điều này có thể là do melatonin có chức năng quan trọng trong việc điều phối nhiều khía cạnh của chức năng tế bào và sửa chữa mô, theo Eat This, Not That!

8. Bạn có thể rút ngắn cuộc sống của mình

Theo dược sĩ Dusan Goljic (Mỹ), điều đáng sợ là, giấc ngủ kém thậm chí có thể làm giảm tuổi thọ dự kiến của chúng ta. Vì nó hạn chế nghiêm trọng chất lượng cuộc sống của chúng ta.

9. Sẽ cảm thấy căng thẳng hơn

Bác sĩ Andrea Paul, cố vấn y tế của Illuminate Labs (Mỹ), cho biết: Cơ thể cần ngủ để phục hồi và bình thường hóa các hoóc môn căng thẳng. Vì vậy, khi bạn thường xuyên mất ngủ, bạn sẽ cảm thấy căng thẳng tinh thần hơn, theo Eat This, Not That!

10. Có thể đãng trí hơn

Theo bác sĩ Alex Dimitriu (Mỹ), sự chú ý và tập trung cũng bị ảnh hưởng do giấc ngủ kém, và mọi người sẽ gặp khó khăn trong việc học và nhớ những tài liệu mới, hoặc dễ quên những gì đã học trước đó.

11. Sẽ giảm mức testosterone

Thiếu ngủ có liên quan đến việc sản xuất và mức độ testosterone thấp hơn trong số các triệu chứng khác. Testosterone thấp có thể ảnh hưởng đến ham muốn tình dục và khả năng xây dựng và duy trì khối lượng cơ bắp, theo Eat This, Not That!

12. Có thể làm giảm ham muốn tình dục

Bác sĩ David Cutler (Mỹ) cho biết: Những người không ngủ đủ giấc thường có ham muốn tình dục thấp hơn. Những người cảm thấy mệt mỏi căng thẳng thường quá lo lắng để thư giãn, theo WebMD.

13. Da có thể lão hóa

Tiến sĩ Kemunto Mokaya (Mỹ) cho biết: Là một bác sĩ da liễu, tôi lo ngại về tác động của việc ngủ không đủ giấc đối với làn da.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng giấc ngủ kém chất lượng mạn tính có liên quan đến quá trình lão hóa da. Da tự đổi mới trong khi ngủ và sửa chữa một số tác động của stress ô xy hóa trong khi ngủ.

Điều cần ghi nhớ

Tiến sĩ Jason Levine (Mỹ) nói: Nếu bạn thấy mình phải đối mặt với chứng mất ngủ thường xuyên, hãy cân nhắc tìm hiểu về vệ sinh giấc ngủ. Ví dụ, đừng sử dụng thiết bị một giờ trước khi đi ngủ. Hãy xem xét gặp gỡ một nhà tâm lý học lâm sàng hoặc bác sĩ tâm lý để đánh giá và đưa ra phương pháp điều trị và hỗ trợ thích hợp, theo Eat This, Not That!