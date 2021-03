Điều gì xảy ra khi bạn uống 8 ly nước mỗi ngày?

70-75% trọng lượng cơ thể của một người trưởng thành đến từ nước, theo Viện Y học (IOM). Vì vậy, rõ ràng là nước đóng vai trò quan trọng đối với một cơ thể khỏe mạnh.

Nhưng tại sao là 8 ounce (227 ml) 8 lần một ngày?

Trước tiên, hãy biết rằng 64 ounce - hơn 1,8 lít (tổng số khuyến nghị) là tùy ý, một con số gần đúng dựa trên dữ liệu quốc gia cho thấy mức tiêu thụ nước trung bình hằng ngày của phụ nữ và nam giới dường như được cung cấp đủ nước, theo một báo cáo từ IOM.

Cuối cùng, khuyến nghị 8 ly (227 ml/ly) nước phản ánh một nguyên tắc rất chung được sử dụng bởi vì nó dễ nhớ.

Nhà dinh dưỡng Lisa R. Young, tiến sĩ, giáo sư dinh dưỡng tại Đại học New York (Mỹ) và là tác giả của cuốn sách Finally Full, Finally Thin cho biết: “Nhu cầu nước khác nhau ở mỗi người. Nhiều yếu tố khác nhau sẽ ảnh hưởng đến lượng nước bạn cần mỗi ngày, bao gồm mức độ hoạt động, môi trường, mùa, chế độ ăn uống, giới tính, sức khỏe cá nhân (bệnh nhân tiểu đường cần nhiều nước hơn) và thậm chí cả thuốc men".

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn đang uống "đủ" nước? Dưới đây là những gì mà các chuyên gia và nhà khoa học nói, theo Eat This, Not That!

1. Giữ mát và tránh mệt mỏi vì nóng

Nước bạn uống cung cấp độ ẩm cho da giúp điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Theo một báo cáo trên Tạp chí Y học Thể thao Quốc tế , khi mồ hôi của bạn bay hơi, cơ thể sẽ mát hơn, cải thiện khả năng chịu đựng căng thẳng do nhiệt.

2. Có thể cải thiện hiệu suất tập thể dục

Uống nước suốt cả ngày của bạn có thể mang lại hiệu quả khi bạn tập thể dục. Khi cơ thể bạn nhận được đủ lượng chất lỏng, nó sẽ hoạt động tốt hơn, giúp bạn hoạt động linh hoạt và đầy sức mạnh.

Nên nhớ, ngay cả khi lượng mồ hôi mất đi bằng 2% trọng lượng cơ thể cũng có thể gây ra sự giảm sút đáng kể về hiệu suất thể chất và tinh thần. Theo Asker Jeukendrup, tiến sĩ và là nhà hóa sinh, giảm 5% trọng lượng cơ thể trở lên trong khi hoạt động thể chất có thể làm giảm khả năng làm việc của cơ bắp khoảng 30%, theo Eat This, Not That!

3. Nước tiểu của bạn sẽ giống như nước chanh

Chuyên gia dinh dưỡng Young cho biết: “Một trong những chỉ số tốt nhất để biết bạn có uống đủ nước hay không là màu sắc của nước tiểu. Tốt nhất, nó nên có màu nhạt thay vì màu vàng tươi".

Ngoài ra, hãy kiểm tra xem bạn đang đi vệ sinh như thế nào. Đều đặn là một dấu hiệu của việc cung cấp đủ nước và sức khỏe tốt. Chuyên gia Young nói: “Nếu bạn có xu hướng bị táo bón, đó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn cũng có thể cần uống nhiều nước hơn”.

4. Thông minh hơn và hạnh phúc hơn!

Nước (bao gồm trà, cà phê, nước trái cây và các chất lỏng khác, nhưng không phải rượu) giúp não của bạn làm những điều tuyệt vời. IOM tuyên bố rằng 75% chất xám trong não của bạn được tạo thành từ nước.

Nên nhớ, cơ thể mất nước có thể ảnh hưởng đến chức năng nhận thức.

Một nghiên cứu về các sinh viên y khoa Trung Quốc nhịn uống nước trong 36 giờ cho thấy những người tham gia đạt điểm kém trong các bài kiểm tra khả năng nhận thức và trí nhớ ngắn hạn. Một giờ sau khi họ được cho 10 ly nước để uống, một cuộc kiểm tra lại cho thấy điểm số của họ đã được cải thiện. Hơn nữa, điểm số trong các bài kiểm tra đo tâm trạng hoạt bát, lòng tự trọng và khoảng chú ý giảm trong thời gian mất nước và trở lại bình thường sau khi uống nước.

5. Có thể bị đau đầu ít hơn hoặc ít nghiêm trọng hơn

Nếu bạn bị đau đầu hoặc đau nửa đầu tái phát, hãy đảm bảo rằng bạn uống đủ nước có thể làm giảm các triệu chứng.

Đó là những gì đã xảy ra trong một thử nghiệm liên quan đến những người bị đau đầu trong một nghiên cứu trên tạp chí y khoa Family Practice, được xuất bản vào năm 2012.

6. Huyết áp của bạn có thể bình thường

Nếu bạn bị huyết áp thấp, được gọi là hạ huyết áp, thường gặp ở người cao tuổi, hãy đảm bảo bạn uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày để có thể giúp tăng huyết áp của bạn lên mức khỏe mạnh hơn, theo tạp chí Circulation.

7. Giảm nguy cơ phát triển sỏi thận

Khi bạn uống nhiều nước, bạn sẽ tự nhiên tạo ra nhiều nước tiểu. Điều đó tốt cho thận của bạn. Chất lỏng trong nước tiểu của bạn làm loãng các khoáng chất và muối, nếu không thì chúng có thể kết tinh thành các cặn cứng bên trong thận khiến bạn có thể đi tiểu rất đau đớn.

Theo Mayo Clinic, cách dễ nhất để tránh sỏi thận là uống nhiều chất lỏng suốt cả ngày, đặc biệt là nước. Mùa hè là thời điểm chính để tiêu thụ nhiều chất lỏng nhằm tránh sỏi thận.

8. Bạn có thể giảm cân

Thường thì khi chúng ta nghĩ rằng mình đói, nhưng thực sự cơn khát đang đưa chúng ta đến tủ lạnh. Vì vậy, giữ một ly nước đá gần tay suốt cả ngày có thể làm giảm cảm giác thèm ăn và cảm giác đói một cách hiệu quả. Nước lấp đầy bụng của bạn, mở rộng nó và gửi tín hiệu "Tôi đã no" đến não của bạn. Uống nước trước bữa ăn đã được chứng minh là làm giảm lượng calo tiêu thụ trong bữa ăn đó.

Brenda Davy, phó giáo sư tại Đại học Nông nghiệp và Khoa học Đời sống tại Virginia Tech (Mỹ), đồng thời là tác giả cao cấp của một nghiên cứu về uống nước, cho biết: “Mọi người nên uống nhiều nước hơn và hạn chế đồ uống có đường, có hàm lượng calo cao. Đó là một cách đơn giản để quản lý cân nặng", theo Eat This, Not That!