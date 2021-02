Điều gì xảy ra khi bạn uống sữa đậu nành?

Vì vậy, một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thực phẩm, trong đó các nhà nghiên cứu đã so sánh cấu hình dinh dưỡng của bốn loại sữa thay thế phổ biến.

Hạnh nhân, gạo và nước cốt dừa đều thiếu các chất dinh dưỡng thiết yếu quan trọng cho sức khỏe tổng thể, trong khi đậu nành thì không, khiến sữa đậu nành được coi là "thay thế sữa lành mạnh nhất".

Tuy nhiên, hãy đối xử với sữa đậu nành như bất kỳ loại thực phẩm nào khác trong chế độ ăn uống của bạn: ăn uống có chừng mực.

Sữa đậu nành có thể là một trong những chất thay thế sữa tốt hơn, nhưng điều đó không có nghĩa nó nên là chất thay thế sữa duy nhất của bạn.

Hãy thoải mái đặt nó trong một vòng luân phiên với hạnh nhân, yến mạch, cây gai dầu và sữa. Mỗi loại đồ uống chứa các chất dinh dưỡng duy nhất, tăng cường sức khỏe và cơ thể của bạn có thể được hưởng lợi từ việc nhấm nháp tất cả chúng.

Và khi bạn mua sữa đậu nành, khuyến nghị tốt nhất của chúng tôi là gắn bó với các nhãn hiệu hữu cơ, không biến đổi gien.

Điều gì có thể xảy ra với cơ thể khi bạn uống sữa đậu nành?

1. Có thể giúp xây dựng khối lượng cơ bắp

Trong khi sữa từ sữa (dairy milk) chứa 8 gram protein mỗi khẩu phần, thì một loại sữa thay thế như sữa hạnh nhân chứa 1-2 gram (và sữa gạo chứa 0 gram). Sữa đậu nành là một nguồn cung cấp protein dồi dào, với 7-8 gram mỗi khẩu phần.

Thêm vào đó, đậu nành là một nguồn protein hoàn chỉnh, có nghĩa là nó chứa tất cả 9 a xít amin - không phải thứ mà tất cả các nguồn protein có nguồn gốc thực vật đều có, theo Eat This, Not That!

2. Bạn có thể không nhận được nhiều canxi như bạn nghĩ

Canxi là một khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe của xương, và tiêu thụ đủ canxi trong chế độ ăn uống của bạn có thể làm giảm nguy cơ loãng xương và ung thư ruột kết.

Các sản phẩm từ sữa là một trong những nguồn cung cấp canxi hàng đầu trong chế độ ăn uống của chúng ta, nhưng chúng không phải là cách duy nhất để có được canxi.

Hầu hết tất cả sữa đậu nành đều được bổ sung 30% giá trị canxi hằng ngày của bạn. Tuy nhiên, một nghiên cứu của Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ cho thấy loại canxi này không khả dụng sinh học đối với cơ thể bạn như canxi trong sữa của sữa (dairy milk). Điều đó có nghĩa là lượng canxi bạn thấy trên nhãn không phải là lượng cơ thể bạn thực sự sẽ hấp thụ, theo Eat This, Not That!

Đây không phải là điều duy nhất đối với sữa đậu nành, theo Trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ). Hầu hết các nguồn canxi từ thực vật sẽ không cung cấp nhiều canxi cho cơ thể bạn như các sản phẩm sữa từ sữa.

Miễn là bạn đang ăn một chế độ ăn uống cân bằng chứa nhiều thực phẩm giàu canxi, bạn không phải lo lắng quá nhiều. Nhưng nếu bạn đang dựa vào sữa đậu nành để bổ sung canxi, hãy cân nhắc thêm các loại thực phẩm canxi khác vào chế độ ăn uống của bạn.

3. Có thể giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt

Ngạc nhiên, nhưng có thật: các sản phẩm từ đậu nành rất giàu chất chống ô xy hóa! Cụ thể, đậu nành là một nguồn cung cấp isoflavone tốt, chẳng hạn như genistein và daidzein, có liên quan đến đặc tính chống ung thư.

Mặc dù sữa đậu nành có chứa hàm lượng isoflavone thấp hơn so với các sản phẩm đậu nành khác như đậu phụ hoặc edamame (còn gọi là đậu nành Nhật), một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nguyên nhân & Kiểm soát Ung thư cho thấy những người đàn ông tiêu thụ nhiều hơn một cốc sữa đậu nành mỗi ngày giảm 70% nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt so với những người tiêu thụ ít hơn, theo Eat This, Not That!

4. Có thể giảm huyết áp của mình

Kiểm tra huyết áp Shutterstock

Cũng giống như isoflavone được đề cập trước đó, genistein, dường như có thể làm nhiều hơn là chỉ giảm nguy cơ ung thư.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Mỹ cho thấy rằng khi đàn ông và phụ nữ bị tăng huyết áp từ nhẹ đến trung bình (huyết áp cao) uống hai cốc sữa đậu nành, hai lần một ngày, trong ba tháng, họ thấy huyết áp giảm nhỏ nhưng đáng kể so với cho những người tiêu thụ cùng một lượng sữa bò.

Các nhà nghiên cứu cho rằng tác dụng hạ huyết áp là do genistein, mà họ phát hiện ra ở những người tham gia sau can thiệp với số lượng cao hơn đáng kể.

5. Có thể giảm bớt các vấn đề về tiêu hóa

Tình trạng không dung nạp lactose là cực kỳ phổ biến, ảnh hưởng đến 70% số người trên toàn thế giới . Để giảm bớt tình trạng khó tiêu hóa mà bạn có thể gặp phải sau khi tiêu thụ các sản phẩm từ sữa, bạn có thể cân nhắc tìm một giải pháp thay thế.

Sữa đậu nành? Sữa đậu nành là loại sữa thay thế có giá trị dinh dưỡng cao nhất so với sữa từ sữa và không chứa lactose. Tìm những sản phẩm thay thế lành mạnh, có thể so sánh được với thực phẩm không dung nạp là một cách dễ dàng để tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa tốt hơn.

Vì vậy, bạn cũng nên ăn nhiều hơn trong số 20 loại thực phẩm giúp giảm các vấn đề về đường ruột của bạn, các chuyên gia dinh dưỡng nói, theo Eat This, Not That!