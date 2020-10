Điều gì xảy ra với làn da khi bạn uống nước mỗi ngày?

Nước thậm chí có thể giúp ích cho tâm trạng tổng thể của bạn!

Nhưng bạn có biết nước cũng có thể giúp ích cho sức khỏe làn da của bạn và thậm chí có thể làm cho bạn trông trẻ hơn?

Dưới đây là những điều tuyệt vời xảy ra cho làn da khi bạn uống nước mỗi ngày, theo Eat This, Not That!

1. Da của bạn sẽ không bị khô

Nên uống khoảng 2 - 3 lít nước mỗi ngày, tùy theo trọng lượng và hoạt động của từng người. Ảnh minh họa: Shutterstock

Bạn có biết các tế bào da của bạn được tạo thành từ nước? Giống như bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể, bạn cần được cung cấp đủ nước để chúng hoạt động tốt nhất.

Theo một bài báo được Trường Y khoa và Y tế Công cộng tại Đại học Wisconsin-Madison (Mỹ) xuất bản, nếu không có đủ lượng nước cần thiết, làn da của bạn có thể dễ dàng bị khô và trở nên căng và bong tróc.

2. Các nếp nhăn trở nên ít nổi bật hơn

Tiến sĩ Steven Deliduka, một bác sĩ da liễu Mỹ, cho biết trong một bài báo gần đây được xuất bản bởi Forefront (Mỹ) rằng nước có thể đóng một vai trò quan trọng trong các nếp nhăn và lỗ chân lông trên da của bạn. Theo tiến sĩ Deliduka, nếu không uống nước, làn da của bạn sẽ có vẻ xỉn màu hơn. Đó là bởi vì da khô thực sự dễ bị nhăn, theo Eat This, Not That!

3. Da của bạn trông trẻ hơn

Tiến sĩ Deliduka cho biết thêm: nếu bạn được cung cấp đủ nước, làn da của bạn sẽ thực sự trở nên căng mọng và cải thiện độ đàn hồi. Độ đàn hồi sẽ giúp giữ cho làn da của bạn trông tươi trẻ, và nó sẽ ít có khả năng bị nứt nẻ hoặc có vết thâm.

4. Bạn vẫn sẽ cần dưỡng ẩm

Mặc dù uống nước giúp cung cấp nước cho làn da và cơ thể của bạn, nhưng đó không phải là cách duy nhất để làn da của bạn luôn đủ nước. Trên thực tế, chỉ cần tắm và dưỡng ẩm đúng cách cho làn da của bạn, có thể giúp giữ ẩm cho da.

Để đảm bảo dưỡng ẩm thích hợp cho làn da của bạn, Mayoclinic khuyên bạn nên tránh tắm nước nóng quá lâu và tránh sử dụng các sản phẩm có chứa cồn, nước hoa, retinoids hoặc axit alpha hydroxy. Thay vào đó, hãy sử dụng chất tẩy rửa nhẹ nhàng và dưỡng ẩm ngay sau khi tắm - hoặc thậm chí rửa tay, theo Eat This, Not That!

Việc giữ cho làn da của bạn được bảo vệ trong những điều kiện khắc nghiệt - như bôi kem chống nắng vào mùa hè hoặc đeo găng tay vào mùa đông - sẽ giúp giữ ẩm và sức khỏe cho làn da của bạn.

Đảm bảo uống đủ nước mỗi ngày

Nên nhớ, uống đủ nước mỗi ngày là chìa khóa cho sức khỏe của bạn, bao gồm cả sức khỏe làn da. Nên uống khoảng 2 - 3 lít nước mỗi ngày, tùy theo trọng lượng và hoạt động của từng người.